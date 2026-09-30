Apple готує одразу три новинки для дому, але одна довгоочікувана модель запізниться

Apple готує масштабне оновлення своєї лінійки пристроїв для розумного дому. Компанія може представити одразу кілька новинок уже в жовтні, однак найочікуваніше оновлення відкладеться.

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планує провести презентацію нових продуктів для дому 13 жовтня. Очікується, що компанія представить одразу три пристрої, які мають посилити її присутність на ринку розумного дому.

Які домашні пристрої Apple покаже у жовтні?

До переліку майбутніх новинок входять:

новий розумний домашній центр, який неофіційно називають "HomePad";

нове покоління Apple TV 4K;

HomePod mini 2.

Очікувана дата запуску всіх трьох пристроїв – 13 жовтня. Особливий інтерес викликає HomePad. Це має бути новий для Apple клас пристроїв, орієнтований на керування розумним будинком та взаємодію з іншими продуктами компанії. Його поява розглядається як частина ширшої стратегії Apple щодо розвитку екосистеми для дому.

Одночасно Apple готує оновлення вже знайомих користувачам продуктів. Новий Apple TV 4K має продовжити розвиток телевізійної платформи компанії, тоді як HomePod mini 2 стане наступником компактної розумної колонки Apple.

Що станеться з великим HomePod?

На цьому тлі є одна помітна відсутня новинка – повнорозмірний HomePod. За інформацією Марка Гурмана, Apple не планує представляти оновлену версію великої колонки під час жовтневої презентації.

У своєму матеріалі для Bloomberg журналіст зазначив, що "Apple зрештою також планує оновити свою більшу колонку HomePod". Формулювання Гурмана не містить конкретної дати виходу. Водночас воно підтверджує, що компанія не відмовилася від розвитку повнорозмірного HomePod.

Нинішнє покоління великого HomePod Apple представила у 2023 році. Відтоді модель не отримувала повноцінного апаратного оновлення. Це особливо цікаво з огляду на розвиток Siri та Apple Intelligence. Раніше Гурман повідомляв, що новий повнорозмірний HomePod перебуває в розробці паралельно з оновленими HomePod mini та Apple TV 4K.

Чому Apple відкладає оновлення колонки?

Ще у квітні 2026 року Марк Гурман пояснював, що нові версії домашніх пристроїв Apple пов'язані з підготовкою оновленої Siri та функцій Apple Intelligence.

На запитання про терміни появи нових пристроїв журналіст тоді відповів: "Це лише питання часу. Вони хотіли, щоб Apple Intelligence і нові функції Siri працювали в цих продуктах, перш ніж випускати нові версії".

Ситуація тепер виглядає дещо інакше. Siri зі штучним інтелектом уже офіційно запускається, а підтримка нових можливостей готується для HomePod mini. Проте великий HomePod, схоже, залишиться без аналогічного оновлення ще на певний час.

Якщо Apple дійсно представить HomePad, Apple TV 4K та HomePod mini 2 13 жовтня, повнорозмірна модель стане єдиним актуальним домашнім пристроєм компанії, який залишатиметься обмеженим старою версією Siri. Точна дата виходу нового великого HomePod наразі не повідомляється. Відомо лише, що Apple продовжує працювати над його оновленням і планує випустити пристрій у майбутньому.