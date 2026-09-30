По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует провести презентацию новых продуктов для дома 13 октября. Ожидается, что компания представит сразу три устройства, которые должны укрепить ее позиции на рынке "умного дома".

Какие домашние устройства Apple покажет в октябре?

В список будущих новинок входят:

новый умный домашний центр, который неофициально называют "HomePad";

новое поколение Apple TV 4K;

HomePod mini 2.

Ожидаемая дата запуска всех трех устройств – 13 октября. Особый интерес вызывает HomePad. Это должен быть новый для Apple класс устройств, ориентированный на управление умным домом и взаимодействие с другими продуктами компании. Его появление рассматривается как часть более широкой стратегии Apple по развитию экосистемы для дома.

Одновременно Apple готовит обновления уже знакомых пользователям продуктов. Новый Apple TV 4K должен продолжить развитие телевизионной платформы компании, тогда как HomePod mini 2 станет преемником компактной умной колонки Apple.

Что станет с большим HomePod?

На этом фоне есть одна заметная отсутствующая новинка – полноразмерный HomePod. По информации Марка Гурмана, Apple не планирует представлять обновленную версию большой колонки во время октябрьской презентации.

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В своем материале для Bloomberg журналист отметил, что "Apple в конечном итоге также планирует обновить свою большую колонку HomePod". Формулировка Гурмана не содержит конкретной даты выхода. В то же время она подтверждает, что компания не отказалась от развития полноразмерного HomePod.

Нынешнее поколение большого HomePod Apple представила в 2023 году. С тех пор модель не получала полноценного аппаратного обновления. Это особенно интересно с учетом развития Siri и Apple Intelligence. Ранее Гурман сообщал, что новый полноразмерный HomePod находится в разработке параллельно с обновленными HomePod mini и Apple TV 4K.

Почему Apple откладывает обновление колонки?

Еще в апреле 2026 года Марк Гурман объяснял, что новые версии домашних устройств Apple связаны с подготовкой обновленной Siri и функций Apple Intelligence.

На вопрос о сроках появления новых устройств журналист тогда ответил: "Это лишь вопрос времени. Они хотели, чтобы Apple Intelligence и новые функции Siri работали в этих продуктах, прежде чем выпускать новые версии".

Ситуация сейчас выглядит несколько иначе. Siri с искусственным интеллектом уже официально запускается, а поддержка новых возможностей готовится для HomePod mini. Однако большой HomePod, похоже, останется без аналогичного обновления еще на некоторое время.

Если Apple действительно представит HomePad, Apple TV 4K и HomePod mini 2 13 октября, полноразмерная модель станет единственным актуальным домашним устройством компании, которое будет по-прежнему ограничено старой версией Siri. Точная дата выхода нового большого HomePod пока не сообщается. Известно лишь, что Apple продолжает работать над его обновлением и планирует выпустить устройство в будущем.