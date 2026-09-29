Starliner отримує ще один шанс: NASA розкрило плани щодо проблемного космічного корабля Boeing

Агентство NASA представило оновлений план запуску проблемного космічного корабля Boeing Starliner. Агентство виділить додаткові 359 мільйонів доларів на модернізацію двигунів та адаптацію до нової ракети, а пілотований політ відбудеться не раніше 2028 року.

Повернення Starliner

Як повідомляє видання CNN з посиланням на керівника NASA Джареда Айзекмана, наступний безпілотний запуск Starliner відбудеться не раніше грудня. Якщо це випробування пройде успішно, перша пілотована місія оновленого корабля вирушить до Міжнародної космічної станції лише в середині 2028 року.

Фахівці мають повністю переробити двигуни орієнтації, які вийшли з ладу під час попереднього польоту. Крім того, Starliner потрібен новий носій, адже ракети Atlas V виводять з експлуатації. Тепер Boeing спільно з United Launch Alliance адаптуватиме корабель під нову ракету Vulcan Centaur. На виправлення конструктивних недоліків і сертифікацію носія NASA виділила додаткові 359 мільйонів доларів.

Загалом SpaceX отримала 5,92 мільярда доларів за демо-місію та 17 операційних польотів, тоді як Boeing надали 4,82 мільярда доларів за чотири обов'язкові місії, не враховуючи нових 359 мільйонів доларів. Попри це, збитки самої компанії Boeing від цієї програми вже перевищують 2 мільярди доларів.

Чому NASA не може відмовитися від Boeing

Зараз єдиним американським кораблем для доставки астронавтів на МКС залишається Crew Dragon компанії SpaceX. NASA вже уклала зі SpaceX додатковий контракт на 946 мільйонів доларів для проведення трьох місій до 2030 року. Проте компанія Ілона Маска планує поступово згорнути програму Dragon, щоб зосередитися на кораблі Starship. Через це космічне агентство гостро потребує альтернативного транспорту для обслуговування МКС до завершення її роботи на початку 2030-х років.

Про ситуацію з конкурентом висловилася президентка та операційна директорка SpaceX Ґвінн Шотвелл.

Компанії Boeing заплатили, мабуть, навіть більше, ніж нам, за розробку їхньої пілотованої капсули. Ми просто дамо їм можливість отримати свій бізнес,

– прокоментувала Ґвінн Шотвелл.

Помилки на землі та уроки минулого

Командиром майбутньої пілотованої місії Starliner призначили астронавта NASA Вуді Хобурга. Згадуючи події 2024 року, коли астронавти Суніта Вільямс та Баррі Вілмор застрягли на МКС на дев'ять місяців замість восьми днів через витоки гелію та відмову двигунів, Хобург вказав на недоліки в підготовці.

Мене непокоїть не стільки саме залізо, скільки глибинна проблема. Це були неналежна системна інженерія та інтеграція, які створили прогалини у кваліфікації обладнання. У випадку з витоками гелію та збоями двигунів неналежне середовище створили ще на землі,

– заявив Вуді Хобург.

Керівництво NASA офіційно класифікувало невдалий тест 2024 року як аварію категорії "Type A". До цієї ж категорії належать катастрофи шатлів Columbia та Challenger, адже інцидент призвів до втрати контролю над кораблем і збитків на мільйони доларів.

Перспективи пілотованої космонавтики

Поки фахівці готують Starliner до нових випробувань, NASA прагне забезпечити стабільний доступ до низької навколоземної орбіти. Успішна сертифікація корабля Boeing дозволить агентству мати надійний резервний варіант на період до виведення МКС з експлуатації та переходу на приватні орбітальні станції.