Возвращение "Starliner"

Как сообщает CNN со ссылкой на главу NASA Джареда Айзекмана, следующий беспилотный запуск Starliner состоится не раньше декабря. Если это испытание пройдет успешно, первая пилотируемая миссия обновленного корабля отправится к Международной космической станции только в середине 2028 года.

Специалистам предстоит полностью переделать двигатели ориентации, которые вышли из строя во время предыдущего полета. Кроме того, Starliner нужен новый носитель, ведь ракеты Atlas V выводятся из эксплуатации. Теперь Boeing совместно с United Launch Alliance будет адаптировать корабль под новую ракету Vulcan Centaur. На устранение конструктивных недостатков и сертификацию носителя NASA выделила дополнительные 359 миллионов долларов.

В целом SpaceX получила 5,92 миллиарда долларов за демонстрационную миссию и 17 операционных полетов, тогда как Boeing получила 4,82 миллиарда долларов за четыре обязательные миссии, не считая новых 359 миллионов долларов. Несмотря на это, убытки самой компании Boeing от этой программы уже превышают 2 миллиарда долларов.

Почему NASA не может отказаться от Boeing

Сейчас единственным американским кораблем для доставки астронавтов на МКС остается Crew Dragon компании SpaceX. NASA уже заключила с SpaceX дополнительный контракт на 946 миллионов долларов для проведения трех миссий до 2030 года. Однако компания Илона Маска планирует постепенно свернуть программу Dragon, чтобы сосредоточиться на корабле Starship. Из-за этого космическое агентство остро нуждается в альтернативном транспорте для обслуживания МКС до завершения ее работы в начале 2030-х годов.

О ситуации с конкурентом высказалась президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

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Компании Boeing заплатили, пожалуй, даже больше, чем нам, за разработку их пилотируемой капсулы. Мы просто дадим им возможность получить свой бизнес,

– прокомментировала Гвинн Шотвелл.

Ошибки на Земле и уроки прошлого

Командиром будущей пилотируемой миссии Starliner назначили астронавта NASA Вуди Хобурга. Вспоминая события 2024 года, когда астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор застряли на МКС на девять месяцев вместо восьми дней из-за утечек гелия и отказа двигателей, Хобург указал на недостатки в подготовке.

Меня беспокоит не столько само оборудование, сколько глубинная проблема. Это были ненадлежащая системная инженерия и интеграция, которые привели к пробелам в квалификации оборудования. В случае с утечками гелия и сбоями двигателей ненадлежащие условия были созданы еще на Земле,

– заявил Вуди Хобург.

Руководство NASA официально классифицировало неудачный тест 2024 года как аварию категории "Type A". К этой же категории относятся катастрофы шаттлов "Колумбия" и "Челленджер", ведь инцидент привел к потере контроля над кораблем и убыткам на миллионы долларов.

Перспективы пилотируемой космонавтики

Пока специалисты готовят Starliner к новым испытаниям, NASA стремится обеспечить стабильный доступ к низкой околоземной орбите. Успешная сертификация корабля Boeing позволит агентству иметь надежный резервный вариант на период до вывода МКС из эксплуатации и перехода на частные орбитальные станции.