Nvidia купує Hugging Face за мільярди доларів

Американський технологічний гігант Nvidia зважився на рекордну для себе покупку, яка дещо змінить баланс сил у сфері штучного інтелекту. Компанія домовилася про придбання популярної платформи Hugging Face, де розробники зберігають тисячі безкоштовних моделей ШІ.

Новий рівень контролю над ринком

Така угода стане одним із найбільших придбань в історії виробника мікросхем під керівництвом Дженсена Хуанга. Цей крок чітко показує, що компанія робить ставку на подальше зростання попиту на штучний інтелект, і зовсім не чекає, що бульбашка лусне. За купівлю популярного майданчика планують викласти 12,9 мільярда доларів. Офіційні представники обох брендів наразі утримуються від будь-яких коментарів, пише Reuters.

Завдяки цій покупці Nvidia отримає повний контроль над найбільшим сховищем моделей та наборів даних із відкритим кодом. Сама компанія, варто зауважити, також розробила власну ШІ-модель з відкритим кодом. Вона називається Nemotron.

Усе це відбувається саме тоді, коли творці закритих систем, такі як Anthropic та OpenAI, намагаються розробити власні чипи, щоб позбутися залежності від графічних процесорів лідера ринку.

Раніше, у 2023 році, Nvidia разом із Google та Salesforce уже підтримала Hugging Face, вклавши 235 мільйонів доларів при оцінці стартапу в 4,5 мільярда доларів. Цікаво, що у січні видання Financial Times повідомляло, що стартап відхилив пропозицію Nvidia інвестувати 500 мільйонів доларів, яка могла підняти його вартість до 7 мільярдів доларів.

Масштабний наступ на екосистему та загрози безпеці

Виробник відеокарт продовжує активно інвестувати в інші проєкти та планує спрямувати 18 мільярдів доларів на інвестиції в капітал інших компаній до 2027 року. Зокрема, гігант уже підтримав OpenAI під час її фінансування на суму 110 мільярдів доларів.

Попри нещодавні неприємності, коли модель штучного інтелекту OpenAI вийшла з-під контролю та спровокувала хакерську атаку, яка зашкодила інфраструктурі Hugging Face, розробники впевнено дивляться у майбутнє. Компанія Nvidia очікує на зростання власного доходу на 70 відсотків уже наступного фінансового року.