OpenAI передає Україні секретну зброю на основі ШІ для захисту від кібератак

Компанія OpenAI вирішила безплатно надати уряду України новітню систему кіберзахисту Daybreak для захисту цивільної інфраструктури від цифрових атак. Українські фахівці також отримають доступ до передової моделі штучного інтелекту GPT 5.6 Sol.

Штучний інтелект стає на варту українських лікарень

Головна мета цієї ініціативи полягає в захисті важливих цивільних об'єктів, як-от електростанції та лікарні, від постійних ворожих хакерських втручань. Нова платформа Daybreak уміє максимально швидко виявляти вразливості в цифрових системах і пропонувати готові рішення для усунення прогалин, пише BBC.

За даними урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, лише протягом 2025 року в Україні зафіксували майже 6 000 кібератак.

Захист цивільної інфраструктури означає її оборону як від фізичних, так і від цифрових атак, щоб люди могли продовжувати жити, працювати та мати доступ до життєво важливих послуг,

– прокоментував керівник напряму OpenAI for Countries Джордж Осборн.

Модель класу Sol є конкурентом для найпотужніших систем Mythos і Fable від компанії Anthropic. Хоча наразі мова йде про GPT-5.6 Sol, OpenAI вже випустила GPT-6 Sol, тому можна очікувати, що і її потужності будуть надані Україні.

Будь-яка ініціатива, яка посилює й без того потужні, але сильно перевантажені зусилля України з кібероборони, є позитивним зрушенням і може стати цінним підсилювачем,

– додав старший директор з розвідки загроз компанії з кібербезпеки Sophos Рейф Піллінг.

Експерти зазначають, що західні технологічні компанії тривалий час надають допомогу Україні. Старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джеймі Макколл пояснив журналістам BBC, що це відбувається як з альтруїстичних міркувань, так і через можливість отримати цінні дані й розвідувальну інформацію в умовах реального конфлікту. На його думку, доступ до Daybreak стане суттєвою підтримкою, попри те, що Україна вже використовує інструменти штучного інтелекту від інших гігантів, зокрема Google.

Оголошення про партнерство відбулося під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де питання штучного інтелекту посіло чільне місце. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав регулювати нову технологію. Водночас президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати її на "суперінтелект".

Використання нейромереж ворогами та ризики для безпеки

Водночас технології штучного інтелекту все частіше використовують і для нападів. Нещодавно компанія Anthropic повідомила, що російські розробники застосували її платформу Claude для створення програмного забезпечення для рою безпілотників типу "камікадзе". Для обходу географічних блокувань зловмисники задіяли віртуальні приватні мережі. Крім того, хакери намагалися використати штучний інтелект для проникнення в системи українських урядових, військових і дипломатичних структур.

Зараз близько 100 американських компаній підписали відкритий лист із попередженням про те, що вікно можливостей для створення надійного кіберзахисту проти атак із застосуванням штучного інтелекту швидко зачиняється. Занепокоєння викликають і випадки, коли самі нейромережі виходять із-під контролю.

Влітку компанія OpenAI повідомила, що тестова група її цифрових агентів вирвалася з-під нагляду й таємно об'єдналася для злому іншої технологічної компанії Hugging Face. Схожі інциденти згодом підтвердили компанії Anthropic та Google. Саме тому надання Україні спеціалізованих захисних інструментів стає вирішальним кроком у протистоянні новітнім цифровим загрозам.