Широкий спектр загрози та автономізація атак

Аналітична група з дослідження загроз викрила та зупинила зловмисну діяльність у період із грудня 2025 року по серпень 2026 року в семи ключових напрямках, пише Anthropic у своєму звіті. Експерти зафіксували спроби використання моделей Claude Haiku, Sonnet та Opus для проведення кібератак, інформаційних операцій, масового стеження, розробки звичайної зброї та спроб створення біологічних загроз.

Зловмисники застосовували штучний інтелект як автономного оркестратора дій, що значно прискорило виконання складних технологічних завдань.

Оскільки моделі стають дедалі потужнішими, їхні ризики зростатимуть, якщо розробники штучного інтелекту та захисники суспільства не діятимуть для підвищення їхньої безпеки,

– прокоментували у звіті фахівці з безпеки Anthropic.

Кібератаки та викрадення корпоративних даних

У сфері кіберзагроз штучний інтелект повністю зрівняв можливості поодиноких хакерів та високоресурсних державних угруповань. Зловмисники інтегрували Claude у багаторівневі автономні агенти, такі як PentAGI, автоматизувавши кожен етап кібератаки.

Зокрема, російське шпигунське угруповання GTG-20006, пов'язане з Midnight Blizzard, створило автономний робочий процес для підготовки фішингу, зламу поштових скриньок та перехоплення трафіку. Вони атакували понад 20 організацій у сфері оборони та дипломатії в Україні та Європі, викравши документацію про військові безпілотники. Коли захисні системи виявляли шкідливий код, штучний інтелект самостійно перебудовував його для обходу виявлення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Фінансово мотивовані злочинці з угруповання ShinyHunters (GTG-50014) використали 10 серверів AWS EC2 для сканування 1,8 мільйона мобільних застосунків Android на наявність витоків секретних ключів. Вони викрали API-ключі до систем штучного інтелекту у клієнтів Anthropic та здійснили серію масштабних зламів. У результаті однієї з атак злочинці викрали понад 1 терабайт даних, включаючи номери банківських карток та національні ідентифікатори.

В іншій атаці на постачальника програмного забезпечення агенти витягли понад 2,1 тисячі токенів Azure AD із 40 корпоративних систем усього за 34 години.

Операції впливу та створення фейкових новинних мереж

Зловмисники активно залучали Claude для маніпуляцій громадською думкою та створення автоматизованих фабрик контенту:

У Франції компанія LKM Company створила комерційну мережу із 70 фейкових новинних сайтів та 250 акаунтів у мережі X, згенерувавши 8 913 статей 20 мовами для впливу на аудиторію в США, Бразилії, Франції та Конго.

А в Малайзії турецька компанія BBS Bilisim Teknolojileri використовувала понад 1 000 штучних акаунтів та аналізувала виборчі дані для мікротаргетингу громадян за релігійними та етнічними ознаками.

Російські державні медіа, включаючи Sputnik та "РІА Новості", впровадили Claude безпосередньо в редакційні процеси для автоматичного створення новинних стрічок, телевізійних титрів і викривлених аналітичних матеріалів про політиків у Молдові та Латинській Америці.

У Бангладеш один оператор керував програмою, яка згенерувала 1,5 тисячі вигаданих заголовків і 300 дезінформаційних статей для цільових трансляцій серед сільського населення.

Масове стеження та цифрові репресії

Спецслужби та комерційні постачальники шпигунського ПЗ застосовували моделі для автоматизації стеження за дисидентами та опозиціонерами:

У Малі незалежний консультант за дорученням державної служби розвідки створив на основі Claude платформу "Lakana 360", яка здійснювала суцільне перехоплення дзвінків та повідомлень для 25 мільйонів SIM-карток усіх мобільних операторів країни без судових дозволів.

В Ірані дві структури створили шкідливе розширення для браузера Firefox під назвою "al-Najm al-thāqib" для збору персональних даних користувачів соціальних мереж та інтегрували їх у центральну базу стеження.

Китайські державні органи за допомогою ШІ формували щоденні розвідувальні зведення про правозахисників, релігійні громади та учасників акцій протесту в Гонконгу та Ванкувері.

Одночасно інша група збирала дані з понад 100 груп у WhatsApp та Telegram для вербування уйгурів у Сирії через переклад і реальний інструктаж.

Розробка зброї та біологічні ризики

Аналітики Anthropic зупинили шість спроб використання Claude у сфері звичайної зброї:

У Ємені інженерний осередок розробив програмне забезпечення для системи наведення керованої ракети, провівши її реальні випробування.

У Китаї дослідники створили специфікацію системи управління вогнем для підводної протиторпедної зброї та модуль наведення для придушення систем ППО Patriot і THAAD.

У Росії група розробників використала Claude Code для створення автономного рою бойових FPV-дронів з алгоритмами самостійного вибору цілей та детонації.

У біологічному напрямку фахівці заблокували кілька заявкових проєктів на гранти. Дослідники з військово-цивільних інститутів намагалися задіяти ШІ для планування експериментів із підсилення функцій вірусів чикунгунья та пташиного грипу із потенціалом передачі між ссавцями. Попри спроби обходу захисних фільтрів через посередників, системи безпеки Anthropic вчасно перехопили шкідливі запити та заблокували доступ.

Шахрайство та промислове шпигунство через дистиляцію моделей

Також аналітики виявили, що китайська компанія створила понад 20 застосунків для знайомств із 4,7 тисячі ШІ-персонажів на базі Claude. Для виманювання коштів система спілкувалася з 25 тисячами реальних користувачів, згенерувавши 2,36 мільйона повідомлень зі співвідношенням три штучні боти на одну реальну людину.

Наостанок, компанія викрила викачування інтелектуальних здібностей Claude китайськими лабораторіями штучного інтелекту. Компанії Alibaba, Moonshot AI, DeepSeek, Zhipu та Xiaomi створили мережі з тисяч фальшивих акаунтів, через які пропускали мільйони запитів для навчання власних моделей Qwen, Kimi та MiMo.

Під час цієї переадресації китайські сервіси відкрили компанії Anthropic конфіденційні дані своїх користувачів, включаючи коди програм, комерційні таємниці фармкомпаній та внутрішні поліцейські бази даних.

На основі висновків звіту Anthropic впровадила нові алгоритми захисту для надійної протидії кіберзагрозам у майбутньому.