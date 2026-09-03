OpenAI відмовилася від випуску пристрою в найбільш очікуваному формфакторі

Поки технічні гіганти змагаються за ринок розумних окулярів, очільник OpenAI Сем Альтман висловив чітке неприйняття цього формату пристроїв. Він вважає спілкування з людьми, які носять гаджети з камерами, дискомфортним для себе.

Особиста позиція очільника OpenAI вплинула на продукти компанії

У той час як Meta, Samsung, Amazon та Apple виявляють великий інтерес до ринку розумних окулярів, керівник OpenAI не поділяє загального захоплення. Як повідомляє видання Gizmodo, під час інтерв'ю з журналістом Алексом Хітом генеральний директор OpenAI Сем Альтман досить критично висловився щодо цієї категорії гаджетів.

Мені дуже некомфортно розмовляти з людьми, які мають камеру та індикатор,

– сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Це вже не вперше очільник OpenAI відхиляє ідею створення подібного девайса. Минулого року він прямо заявив, що йому не подобаються розумні окуляри. З огляду на це, не варто очікувати, що наступний апаратний продукт від OpenAI у сфері штучного інтелекту матиме форму окулярів.

Чому камери стали головною проблемою

Більшість технологічних компаній роблять камери ключовим елементом своїх пристроїв. Наприклад, Meta просуває свої гаджети як "AI-окуляри", акцентуючи увагу на комп'ютерному зорі, який за допомогою камер аналізує навколишній простір. Майбутні розробки від Samsung та Google рухаються в аналогічному напрямку. Apple також зважує можливий вихід на цей ринок, хоч і не робила ще ніяких офіційних заяв про це.

Водночас на ринку існують альтернативи. Компанія Even Realities створює окуляри з дисплеєм для сповіщень, навігації та транскрипції, але без динаміків і камери. Генеральний директор Even Realities Вілл Ванг підкреслив, що відмова від камери була філософським вибором, а не результатом технічних чи фінансових обмежень. Сем Альтман, схоже, поділяє подібний підхід, оскільки його претензії до окулярів мають не технічний, а суто особистий характер.