Личная позиция руководителя OpenAI повлияла на продукты компании

В то время как Meta, Samsung, Amazon и Apple проявляют большой интерес к рынку умных очков, глава OpenAI не разделяет общего восторга. Как сообщает издание Gizmodo, во время интервью с журналистом Алексом Хиттом генеральный директор OpenAI Сэм Альтман довольно критично отозвался о этой категории гаджетов.

Мне очень некомфортно разговаривать с людьми, у которых есть камера и индикатор,

– сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Это уже не первый раз, когда глава OpenAI отвергает идею создания подобного устройства. В прошлом году он прямо заявил, что ему не нравятся умные очки. Учитывая это, не стоит ожидать, что следующий аппаратный продукт от OpenAI в сфере искусственного интеллекта будет иметь форму очков.

Почему камеры стали главной проблемой

Большинство технологических компаний делают камеры ключевым элементом своих устройств. Например, Meta продвигает свои гаджеты как "AI-очки", акцентируя внимание на компьютерном зрении, которое с помощью камер анализирует окружающее пространство. Будущие разработки от Samsung и Google движутся в аналогичном направлении. Apple также рассматривает возможность выхода на этот рынок, хотя пока не делала никаких официальных заявлений по этому поводу.

В то же время на рынке существуют альтернативы. Компания Even Realities создает очки с дисплеем для уведомлений, навигации и транскрипции, но без динамиков и камеры. Генеральный директор Even Realities Уилл Ванг подчеркнул, что отказ от камеры был философским выбором, а не результатом технических или финансовых ограничений. Сэм Альтман, похоже, разделяет подобный подход, поскольку его претензии к очкам носят не технический, а сугубо личный характер.