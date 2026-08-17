NASA вигадало хитрий трюк для порятунку Voyager 2 від смерті

Легендарний космічний апарат Voyager 2 отримав шанс на додатковий рік роботи в глибокому космосі. Інженери Лабораторії реактивного руху NASA розробили оригінальну операцію з економії енергії, яка врятувала наукові прилади зонда від вимкнення.

Чому зонди Voyager втрачають енергію?

Майже через 50 років після запуску фахівці Лабораторії реактивного руху NASA знайшли спосіб скоротити енергоспоживання зонда Voyager 2, пише SciTechDaily. Інженери провели складну операцію під назвою "Big Bang". Команда одночасно вимкнула частину енергоємних пристроїв і замінила їх на альтернативні системні компоненти, які потребують значно менше електрики.

При цьому науковці переконалися, що апарат збереже достатньо тепла для стабільної роботи ключових вузлів, тож ми можемо принаймні на деякий час відтермінувати смерть зонда.

Космічні апарати Voyager 1 та Voyager 2 отримують живлення від радіоізотопних термоелектричних генераторів. Ці пристрої виробляють електроенергію шляхом перетворення тепла, яке виділяє радіоактивний розпад плутонію.

У міру розпаду плутонію обсяг доступної потужності постійно зменшується. Кожен із двох зондів втрачає приблизно 4 вати потужності щороку. Майже за пів століття польоту цей поступовий спад залишив апарати з мінімальним запасом електрики, тому команда місії змушена постійно вимикати другорядне обладнання.

Як операція "Big Bang" змінила роботу Voyager 2?

Починаючи з 2024 року, дефіцит енергії змусив фахівців відключити по два наукові інструменти на кожному космічному кораблі. Спочатку кожен зонд мав по 10 наукових приладів, але частину з них вимкнули ще раніше, після завершення досліджень планет-гігантів.

Без проведення операції "Big Bang" фахівці NASA мусили б відключити ще один науковий прилад на Voyager 2 вже до кінця 2026 року. Збережений ресурс дозволить трьом науковим інструментам, які залишилися на борту, працювати щонайменше ще один додатковий рік.

Найближчим часом інженери планують провести аналогічну процедуру з оптимізації енергоспоживання і на зонді Voyager 1, який перебуває на ще більшій відстані від Землі, ніж його двійник.