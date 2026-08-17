Почему зонды "Вояджер" теряют энергию?

Спустя почти 50 лет после запуска специалисты Лаборатории реактивного движения NASA нашли способ сократить энергопотребление зонда "Вояджер-2", пишет SciTechDaily. Инженеры провели сложную операцию под названием "Big Bang". Команда одновременно отключила часть энергоемких устройств и заменила их на альтернативные системные компоненты, которые потребляют значительно меньше электроэнергии.

При этом ученые убедились, что аппарат сохранит достаточно тепла для стабильной работы ключевых узлов, поэтому мы можем, по крайней мере, на некоторое время отсрочить "смерть" зонда.

Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" получают питание от радиоизотопных термоэлектрических генераторов. Эти устройства вырабатывают электроэнергию путем преобразования тепла, выделяемого при радиоактивном распаде плутония.

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По мере распада плутония объем доступной мощности постоянно уменьшается. Каждый из двух зондов теряет примерно 4 ватта мощности ежегодно. Почти за полвека полета этот постепенный спад оставил аппараты с минимальным запасом электроэнергии, поэтому команда миссии вынуждена постоянно отключать второстепенное оборудование.

Как операция "Big Bang" изменила работу "Вояджера-2"?

Начиная с 2024 года, дефицит энергии вынудил специалистов отключить по два научных прибора на каждом космическом аппарате. Изначально каждый зонд имел по 10 научных приборов, но часть из них отключили еще раньше, после завершения исследований планет-гигантов.

Без проведения операции "Big Bang" специалистам NASA пришлось бы отключить еще один научный прибор на "Вояджере-2" уже к концу 2026 года. Сэкономленный ресурс позволит трем научным приборам, оставшимся на борту, работать как минимум еще один дополнительный год.

В ближайшее время инженеры планируют провести аналогичную процедуру по оптимизации энергопотребления и на зонде "Вояджер-1", который находится на еще большем расстоянии от Земли, чем его двойник.