89% американських студентів використовують штучний інтелект для виконання домашніх завдань

Портал з онлайн-курсами Study.com опитав 1000 американських студентів і з'ясував, що ті вже використовують штучний інтелект у навчанні. Йдеться про текстовий чат-бот ChatGPT, який останнім часом став дуже популярним через свою доступність.

Чат-боти за дуже короткий термін стали частиною навчального процесу, хай і неофіційною. В цьому криється головна проблема: викладачі розійшлося в думках – забороняти штучний інтелект, як один зі способів шахрайства, чи все ж таки схвалювати як інновацію, що відкриває нові можливості.

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Статистика використання ШІ студентами

Опитування 1000 студентів показало такі результати:

9 з 10 учнів знають про ChatGPT, набагато більше, ніж вчителі початкових класів.

Понад 89% учнів використовували ChatGPT для допомоги у виконанні домашнього завдання .

. 48% студентів зізналися, що використовували ChatGPT для домашнього тесту або вікторини, 53% – для написання есе, а 22% – для написання плану доповіді.

При цьому 72% студентів коледжів вважають, що ChatGPT слід заборонити в мережі їхнього коледжу.

Поряд зі студентами ресурс опитав 100 викладачів. Ось, що вони думають:

82% викладачів коледжів знають про ChatGPT, порівняно з 55% вчителів початкових класів.

72% викладачів коледжів, які знають про ChatGPT, стурбовані його впливом на списування, порівняно з 58% вчителів початкових класів.

34% усіх викладачів вважають, що ChatGPT має бути заборонений у школах та університетах, тоді як 66% підтримують надання доступу до нього студентам.

Опитування також показало, що певна кількість освітян (21%) уже використовує ChatGPT в своїй роботі – для створення планів уроків, для навчання, отримання підказок тощо.

Заборонити ШІ повністю навряд чи вдасться. Але в цьому є й плюси. Тому низка вчених рекомендує змиритися з неминучим та розробити нові методи навчання, які дозволять студентам розвивати свої навички з використанням штучного інтелекту.