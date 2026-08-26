Осетровий Місяць у земній тіні: чого чекати від місячного затемнення у серпні

Наприкінці серпня небо подарує нам одне з найдивовижніших астрономічних видовищ року. У ніч із 27 на 28 серпня збігатимуться дві величні події – остання літня повня та часткове місячне затемнення, яке сховає наш супутник у тінь Землі.

Унікальна ніч мідного супутника

Цього року космічне шоу обіцяє бути надзвичайно драматичним, адже земна тінь покриє понад 96 відсотків місячного диска, пише 24 Канал. Затемнення триватиме більше ніж п'ять із половиною годин, а в піковий момент Місяць набуде дивовижного іржаво-червоного забарвлення.

Спостерігачі зможуть милуватися цим видовищем без жодного спеціального обладнання чи захисних окулярів, оскільки подія є цілковито безпечною для очей. Астрономи з усього світу готуються фіксувати унікальні кадри.

Осетровий Місяць: історія та особливості

Серпневу повню традиційно називають Осетровим Місяцем. Свою назву це явище отримало завдяки календареві алгонкінів – корінних народів Північної Америки. У цей період наприкінці літа у Великих озерах та річках починався активний вилов великих осетрів, які вважалися символом достатку. В інших культурах цю повню називали Місяцем чорниці чи зеленої кукурудзи, пов'язуючи її з першим урожаєм.

Цього року серпневий Місяць пройде через апогей – найвіддаленішу точку своєї орбіти, тому його кутовий розмір здаватиметься трохи меншим за середній. Попри це, він яскраво світитиме на небі.

Глибоке затемнення: як і коли спостерігати

Унікальність затемнення полягає в його масштабі: у тінь Землі зануриться 96,2 відсотка площі місячного диска. Максимальна фаза події настане 28 серпня о 7:12 за київським часом. Повне затемнення триватиме 5 годин і 38 хвилин, а його часткова фаза займе 3 години й 18 хвилин.

В Україні спостерігачі зможуть побачити лише початкові фази явища, оскільки супутник зайде за горизонт ще до настання піку. Тінь нашої планети почне накривати диск о 4:23 ранку.

Ефект кривавого відблиску

Під час затемнення затінена частина Місяця не зникає повністю, а набуває мідно-червоного або цегляного кольору. Вчені пояснюють це явище заломленням світла в земній атмосфері. Повітряний шар нашої планети розсіює сині промені спектра, але пропускає довгі червоні та помаранчеві хвилі. Фактично наша атмосфера спрямовує на поверхню супутника світло від усіх сходів та заходів Сонця, які відбуваються на Землі у цей момент. Насиченість кольору залежить від чистоти нашої атмосфери: чим більше в ній пилу чи хмар, тим темнішим і бурішим здаватиметься Місяць.

Для тих, хто не зможе спостерігати за явищем наживо через погоду чи географічне положення, науковці організують безкоштовні онлайн-трансляції на популярних астрономічних платформах.

Наступне подібне глибоке затемнення людство побачить лише наприкінці 2028 року.