Уникальная ночь медного спутника

В этом году космическое шоу обещает быть чрезвычайно драматичным, ведь земная тень покроет более 96 процентов лунного диска, пишет 24 Канал. Затмение продлится более пяти с половиной часов, а в пиковый момент Луна приобретет удивительную ржаво-красную окраску.

Наблюдатели смогут любоваться этим зрелищем без какого-либо специального оборудования или защитных очков, поскольку явление абсолютно безопасно для глаз. Астрономы со всего мира готовятся запечатлеть уникальные кадры.

Осетровая Луна: история и особенности

Августовское полнолуние традиционно называют осетровой Луной. Свое название это явление получило благодаря календарю алгонкинов – коренных народов Северной Америки. В этот период в конце лета в Великих озерах и реках начинался активный лов больших осетров, которые считались символом изобилия. В других культурах эту полнолуние называли Луной черники или зеленой кукурузы, связывая ее с первым урожаем.

В этом году августовская Луна пройдет через апогей – самую удаленную точку своей орбиты, поэтому ее угловой размер будет казаться чуть меньше среднего. Несмотря на это, она будет ярко сиять в небе.

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Глубокое затмение: как и когда наблюдать

Уникальность затмения заключается в его масштабе: в тень Земли погрузится 96,2 процента площади лунного диска. Максимальная фаза явления наступит 28 августа в 7:12 по киевскому времени. Полное затмение продлится 5 часов и 38 минут, а его частичная фаза займет 3 часа и 18 минут.

В Украине наблюдатели смогут увидеть только начальные фазы явления, поскольку спутник уйдет за горизонт еще до наступления пика. Тень нашей планеты начнет покрывать диск в 4:23 утра.

Эффект кровавого отблеска

Во время затмения затененная часть Луны не исчезает полностью, а приобретает медно-красный или кирпичный цвет. Ученые объясняют это явление преломлением света в земной атмосфере. Воздушный слой нашей планеты рассеивает синие лучи спектра, но пропускает длинные красные и оранжевые волны. Фактически наша атмосфера направляет на поверхность спутника свет от всех восходов и закатов Солнца, которые происходят на Земле в этот момент. Насыщенность цвета зависит от чистоты нашей атмосферы: почему в ней больше пыли или облаков, тем темнее и мрачнее будет казаться Луна.

Для тех, кто не сможет наблюдать за явлением вживую из-за погоды или географического положения, ученые организуют бесплатные онлайн-трансляции на популярных астрономических платформах.

Следующее подобное полное затмение человечество увидит только в конце 2028 года.