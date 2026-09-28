Документи та деякі послуги в Дії тимчасово недоступні. Державна міграційна служба проводить технічні роботи.

Чому не працюватимуть послуги і які саме

Як повідомили розробники, якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, варто тримати при собі паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи ви можете скористатися єДокументом у Дії – він працюватиме.

Причиною недоступності називають технічні роботи, хоча конкретики наразі немає. Раніше Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що російські окупанти прагнуть залишити українців без інтернету, зв'язку та цифрових сервісів. Імовірно, саме з цим пов'язані зміни, адже безперебійний захист і стабільність державних реєстрів залишаються головним пріоритетом для українських розробників.

Технічна команда вже активно працює над завершенням усіх необхідних налаштувань, щоб якнайшвидше повернути застосунок до звичного режиму роботи.

Спеціалісти обіцяють додатково сповістити користувачів одразу після повного відновлення всіх функцій, але коли це буде, наразі неясно.