Пентагон оприлюднив нові файли про НЛО: 71 документ містить відео та звіти

Міністерство оборони США випустило шостий пакет розсекречених матеріалів про аномальні непізнані явища. До списку увійшов 71 файл з архівними документами, відеозаписами та аудіоматеріалами, які охоплюють період із 1952 до 2025 року.

Секретні дослідження та технології у нових архівах

Як повідомляє LA NACION, більшість із 71 опублікованого файла підготувало Міністерство оборони США, а ще чотири записи надали правоохоронці зі штату Колорадо. У 64 документах присутні вилучені фрагменти. До архіву увійшли матеріали про військові дослідницькі програми, спостереження на Близькому Сході та звіти поліції.

Значна частина документів стосується Програми застосування передових аерокосмічних систем озброєння (AAWSAP), яку Розвідувальне управління оборони США створило у 2008 році. Програма працювала до 2012 року та вивчала потенційні загрози й технології майбутнього. Серед опублікованих звітів згадують концепції варп-двигунів, червоточин, антигравітації, використання негативної маси та механізмів невидимості. У Пентагоні наголосили, що ці звіти є лише довідковими матеріалами і не означають офіційного підтвердження таких технологій.



Група невідомих вогнів на одному з відео / Скриншот 24 Каналу з відео Пентагону

Вплив аномальних явищ на здоров'я людей

Особливу увагу привертає 38-сторінкове дослідження 2010 року, у якому аналізують фізичні ушкодження спостерігачів. Автори розібрали випадок трьох інженерів антенних систем, які зіткнулися з аномальними аерокосмічними об'єктами. Після цього у фахівців виявили почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, випадіння волосся та симптоми променевої хвороби, які згодом спричинили злоякісні зміни.

Науковці задокументували достатньо інцидентів і медичних даних, щоб підтвердити гіпотезу: деякі передові системи вже розгорнули, і вони залишаються незрозумілими для Сполучених Штатів,

– написав автор дослідження у своєму звіті.

Відеофіксація на Близькому Сході та записи поліції

Оприлюднені відеоматеріали містять кадри військових камер, зняті під час місій на Близькому Сході у 2022 році. На одному із записів об'єкт розміром від 1 – 2 метрів рухався зі швидкістю від 128,7 – 289,7 кілометрів на годину. Інший ролик фіксує шість кулястих об'єктів, які летіли у формі та хаотично змінювали напрямок.

Чотири відео, які надали поліцейські з Колорадо, агенти зняли на мобільні телефони у жовтні 2023 року. Правоохоронці описали безшумний об'єкт із миготливими червоними, синіми та зеленими вогнями.

Нові записи з невідомими об'єктами: дивіться відео

Історичний аудіозапис та нові юридичні правила

До архіву також додали годинний аудіозапис 1952 року та його розшифровку. На ньому офіцер Військово-повітряних сил США Едвард Руппельт доповідає про розслідування випадків спостереження НЛО. Згодом Руппельт очолив відомий проєкт "Блакитна книга", який досліджував аномальні явища у 1952 – 1969 роках.

Окрім цього, Пентагон запровадив нове юридичне правило. Тепер діючі та колишні співробітники, які підписали угоди про нерозголошення, можуть передавати уряду інформацію про непізнані аномальні явища без загрози покарання.