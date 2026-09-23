Секретные исследования и технологии в новых архивах

Как сообщает LA NACION, большинство из 71 опубликованного файла подготовило Министерство обороны США, а еще четыре записи предоставили правоохранительные органы штата Колорадо. В 64 документах присутствуют удаленные фрагменты. В архив вошли материалы о военных исследовательских программах, наблюдениях на Ближнем Востоке и отчетах полиции.

Значительная часть документов касается Программы применения передовых аэрокосмических систем вооружения (AAWSAP), которую Разведывательное управление обороны США создало в 2008 году. Программа действовала до 2012 года и изучала потенциальные угрозы и технологии будущего. Среди опубликованных отчетов упоминаются концепции варп-двигателей, червоточин, антигравитации, использования отрицательной массы и механизмов невидимости. В Пентагоне подчеркнули, что эти отчеты являются лишь справочными материалами и не означают официального подтверждения существования таких технологий.



Группа неизвестных огней на одном из видео / Скриншот 24 Канала из видео Пентагона

Влияние аномальных явлений на здоровье людей

Особое внимание привлекает 38-страничное исследование 2010 года, в котором анализируются физические повреждения наблюдателей. Авторы рассмотрели случай с тремя инженерами антенных систем, которые столкнулись с аномальными аэрокосмическими объектами. После этого у специалистов обнаружили покраснение кожи, повышение температуры тела, выпадение волос и симптомы лучевой болезни, которые впоследствии привели к злокачественным изменениям.

Ученые задокументировали достаточное количество инцидентов и медицинских данных, чтобы подтвердить гипотезу: некоторые передовые системы уже развернуты, и они остаются непонятными для Соединенных Штатов,

– написал автор исследования в своем отчете.

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Видеозаписи на Ближнем Востоке и записи полиции

Обнародованные видеоматериалы содержат кадры с военных камер, снятые во время миссий на Ближнем Востоке в 2022 году. На одной из записей объект размером от 1 до 2 метров двигался со скоростью от 128,7 до 289,7 километров в час. Другой ролик фиксирует шесть шарообразных объектов, которые летели в колонне и хаотично меняли направление.

Четыре видео, предоставленных полицией Колорадо, агенты сняли на мобильные телефоны в октябре 2023 года. Правоохранители описали бесшумный объект с мигающими красными, синими и зелеными огнями.

Новые записи с неизвестными объектами: смотрите видео

Историческая аудиозапись и новые правовые нормы

В архив также добавили часовую аудиозапись 1952 года и ее расшифровку. На ней офицер Военно-воздушных сил США Эдвард Руппельт докладывает о расследовании случаев наблюдения НЛО. Впоследствии Руппельт возглавил известный проект "Голубая книга", который исследовал аномальные явления в 1952–1969 годах.

Кроме того, Пентагон ввел новое юридическое правило. Теперь действующие и бывшие сотрудники, подписавшие соглашения о неразглашении, могут передавать правительству информацию о неопознанных аномальных явлениях без угрозы наказания.