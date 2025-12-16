Як врятувати комп'ютер від перегріву: чотири перевірені методи

Висока температура – головний ворог сучасної електроніки, особливо коли йдеться про продуктивні комп'ютери. Складні компоненти ПК виділяють багато тепла, і недостатнє охолодження може призвести до збоїв у роботі системи або навіть до поломки деталей. Але цьому можна запобігти, якщо правильно підійти до розв'язання проблеми.

Попри зусилля інженерів, стабільність роботи техніки значною мірою залежить від дій користувача та умов експлуатації пристрою. 24 Канал підготував кілька корисних порад, які допоможуть врятувати ваш комп'ютер та ноутбук від перегріву.

Як забезпечити ефективне охолодження системи?

Контроль довкілля є першим і найважливішим кроком. У приміщеннях із центральним кондиціонуванням, де температура тримається на рівні 20-22 градусів Цельсія, проблеми виникають рідше. Однак без клімат-контролю кімната може нагріватися, що створює додаткове навантаження на ПК під час інтенсивної роботи (а ваша квартира, швидше за все, виявиться саме таким помешканням).

Вентиляція внутрішніх елементів системи

Вентиляція відіграє вирішальну роль: повітря має вільно циркулювати не лише всередині корпусу, а й навколо нього.

Власникам ноутбуків варто використовувати підставки, щоб відкрити доступ повітря до нижніх вентиляційних отворів.

Системні блоки краще ставити на стіл, а не ховати в тісні ніші чи шафи. Також слід уникати прямих сонячних променів, закриваючи штори у спекотні години.

У критичних ситуаціях може знадобитися додатковий вентилятор або переміщення робочого місця в прохолоднішу кімнату.

Очищення від пилу

Наступний важливий аспект – боротьба з пилом, який накопичується навіть у найчистіших приміщеннях. Вже через кілька місяців на решітках вентиляції з'являється видимий наліт, а через рік він може перетворитися на щільний шар, що діє як термоізоляція.



Очищення від пилу важливо для охолодження як ПК? так і ноутбука / Фото Depositphotos

Це змушує систему охолодження працювати на межі можливостей. Зовнішні отвори слід чистити кожні 1-2 місяці тканиною або стисненим повітрям (балон потрібно тримати рівно, щоб уникнути виходу рідини). Настільні ПК рекомендується відкривати раз на рік для внутрішньої чистки, попередньо відключивши їх від мережі, пояснює Kingston.

Заміна термоінтерфейсу

Заміна термопасти – процедура, про яку часто забувають, але вона дуже важлива і відіграє одну з ключових ролей в питанні належного охолодження системи. Річ у тім, що саме термопаста забезпечує ефективну передачу тепла від процесора до радіатора, усуваючи повітряні кишені.

Нанесення нової пасти доцільне кожні 3-5 років або якщо температура компонентів регулярно перевищує 80 градусів Цельсія.



Заміну термопасти не варто пропускати / Фото Depositphotos

Процес вимагає обережності: потрібно зняти кулер, очистити поверхні 90% ізопропіловим спиртом і серветкою з мікрофібри, а потім нанести краплю пасти розміром з горошину. У ноутбуках дістатися до процесора важче, тому там частіше виникають проблеми з батареєю, ніж з висиханням термоінтерфейсу.

Як це правильно зробити самостійно, детально пояснює виробник комп'ютерної техніки Corsair. Однак якщо ви не впевнені у своїх силах, не знаєте що робити – краще звернутися до фахівців.

Правильні налаштування продуктивності

Останній фактор – налаштування продуктивності системи. Розгін (overclocking) підвищує швидкість роботи, але й збільшує тепловиділення. Якщо температура стабільно тримається вище 80 градусів Цельсія, варто повернутися до заводських параметрів або інвестувати в потужніше рідинне охолодження.

Корисно також стежити за фоновими програмами в автозавантаженні та робити перерви під час тривалих ігрових сесій, щоб дати обладнанню охолонути.