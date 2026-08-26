Платити за токени не потрібно: Perplexity та NVIDIA представили автономного помічника для ПК

Компанія Perplexity випустила новий інструмент, здатний автономно виконувати складні завдання безпосередньо на комп'ютері користувача. Як і у випадку багатьох подібних конкурентних систем, плати за токени немає, оскільки все запускається локально на власних потужностях.

Автономна робота та повна приватність

Новий автономний агент отримав назву Portable Computer і функціонує в партнерстві з технологічним гігантом NVIDIA. Ключовою перевагою інструменту стало те, що система обробляє всі дані локально на ПК користувача без відправки на віддалені сервери. Це суттєво підвищує рівень конфіденційності, що особливо важливо під час роботи з чутливою інформацією чи робочими документами, пише видання Android Authority.

Для локальної роботи Portable Computer використовує компактні, але ефективні моделі, такі як Qwen 3.8 та PPLX 27B (модифіковану версію Qwen 3.8). У найближчому майбутньому розробники обіцяють додати підтримку алгоритму NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning.

Ці моделі демонструють високу продуктивність у складних завданнях і не потребують витрат на токени, що дозволяє користувачам обробляти великі обсяги інформації абсолютно безкоштовно.

Попри орієнтацію на локальне залізо, інструмент залишив можливість підключення до хмарних моделей для глибокого аналізу або вебпошуку. Перед тим, як відправити запит до мережі, автономний помічник обов'язково запитує дозвіл у користувача.

Якщо для виконання завдання знадобляться розширені можливості хмари або пошук у мережі, система обов'язково запитає дозвіл користувача,

– кажуть розробники Perplexity.

Вимоги до обладнання та доступність

Зараз запустити Portable Computer можуть передплатники сервісів Perplexity Pro або Max, які мають робочу станцію NVIDIA DGX Spark вартістю близько 5 тисяч доларів. Згодом розробники обіцяють розширити підтримку на звичайні ПК із відеокартами серії NVIDIA RTX. Такий підхід робить локальний ШІ доступним для широкого кола спеціалістів.