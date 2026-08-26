Автономная работа и полная конфиденциальность

Новый автономный агент получил название Portable Computer и функционирует в партнерстве с технологическим гигантом NVIDIA. Ключевым преимуществом инструмента стало то, что система обрабатывает все данные локально на ПК пользователя, не отправляя их на удаленные серверы. Это существенно повышает уровень конфиденциальности, что особенно важно при работе с конфиденциальной информацией или рабочими документами, пишет издание Android Authority.

Для локальной работы Portable Computer использует компактные, но эффективные модели, такие как Qwen 3.8 и PPLX 27B (модифицированную версию Qwen 3.8). В ближайшем будущем разработчики обещают добавить поддержку алгоритма NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning.

Эти модели демонстрируют высокую производительность при решении сложных задач и не требуют затрат на токены, что позволяет пользователям обрабатывать большие объемы информации совершенно бесплатно.

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Несмотря на ориентацию на локальное оборудование, инструмент сохранил возможность подключения к облачным моделям для глубокого анализа или веб-поиска. Перед отправкой запроса в сеть автономный помощник обязательно запрашивает разрешение у пользователя.

Если для выполнения задачи понадобятся расширенные возможности облака или поиск в сети, система обязательно запросит разрешение у пользователя,

– говорят разработчики Perplexity.

Требования к оборудованию и доступность

Сейчас запустить Portable Computer могут подписчики сервисов Perplexity Pro или Max, у которых есть рабочая станция NVIDIA DGX Spark стоимостью около 5 тысяч долларов. Впоследствии разработчики обещают расширить поддержку на обычные ПК с видеокартами серии NVIDIA RTX. Так ИИ становится доступным для широкого круга специалистов.