З наближеннями зими Росія з новою силою активізувала обстріли української енергоінфраструктури, що вкотре порушує питання про засоби енергетичної незалежності у помешканні. Ринок пропонує безліч моделей портативних станцій, що відрізняються потужністю, ємністю й функціоналом. Проаналізувавши рейтинги, ми виділили 5 пристроїв, які найчастіше рекомендують експерти для різних сценаріїв.

EcoFlow RIVER 2

Ця модель є однією з найпопулярніших завдяки ідеальному балансу компактності та функціональності. При вазі всього 3,5 кілограма вона пропонує ємність акумулятора 256 ват-годин та номінальну потужність 300 ватів (з піковою до 600 ватів), пише 24 Канал.

Головною перевагою станції є використання довговічної літій-залізо-фосфатної батареї та технологія надшвидкої зарядки X-Stream, що дозволяє відновити енергію від 0 до 100% всього за 60 хвилин від звичайної розетки.



EcoFlow RIVER 2 / Фото EcoFlow

Станція може живити невеликі ґаджети, ноутбуки, роутери та навіть працювати як джерело безперебійного живлення (ДБЖ).

EcoFlow RIVER 2 Max

Це старший брат попередньої моделі, призначений для більш вимогливих користувачів. Ємність акумулятора тут збільшена до 512 ват-годин, а номінальна потужність становить 500 ватів (пікова – 1000 ватів). Завдяки цьому станція здатна живити не лише гаджети, а й деяку побутову техніку, наприклад, газовий котел чи кавоварку.

Модель оснащена тим же типом батареї, підтримує швидку зарядку за одну годину й має 9 портів для підключення пристроїв.

За даними компанії EcoFlow, вага пристрою складає 6 кілограмів, що все ще дозволяє вважати його портативним.

Anker 757 PowerHouse

Ця зарядна станція є надійним рішенням для дому та подорожей з номінальною потужністю 1500 ватів і ємністю 1229 ват-годин. Вона здатна живити більш серйозну техніку, як-от невеликі холодильники, мікрохвильовки або електроінструменти.

Пристрій також підтримує функцію ДБЖ з часом перемикання 20 мілісекунд.



Anker 757 PowerHouse / Фото Anker

В основі лежить довговічний акумулятор, розрахований на 3000 циклів зарядки, зазначає Anker. Він побудований на основі тієї ж технології, що й два вищезгадані EcoFlow RIVER. Від мережі станція заряджається за 1,5 години.

Вага пристрою становить майже 20 кілограмів, тому він краще підходить для стаціонарного використання вдома, яке не передбачає частого переміщення.

EcoFlow DELTA 2

Цей пристрій є одним із лідерів серед рішень для резервного живлення будинку чи офісу. Станція пропонує високу номінальну потужність у 1800 ватів (пікову – 2700 ватів) та ємність акумулятора 1024 ват-годин, яку можна розширювати за допомогою додаткових батарей.

DELTA 2 може одночасно живити до 13 пристроїв, включаючи потужну побутову техніку, як-от бойлери чи професійні кавомашини.



EcoFlow DELTA 2 / Фото EcoFlow

Завдяки технології X-Stream повна зарядка від мережі триває лише 80 хвилин. Цікаво, що вага станції – 12 кілограмів, що робить її досить мобільною для своєї потужності.

BLUETTI AC200P

Ця модель розрахована на професійне використання та забезпечення енергією великої кількості техніки. Її номінальна потужність сягає 2000 ватів (пікова – 4800 ватів), а ємність акумулятора становить 2000 ват-годин. Всередині пристрою лежить та сама літій-залізо-фосфатна батарея.



BLUETTI AC200P / Фото BLUETTI

Станція може живити практично будь-яку побутову техніку, від ігрових ПК до пральних машин, протягом тривалого часу. Вона має безліч портів, включаючи дві панелі для бездротової зарядки.

Однак ця модель не підтримує функцію ДБЖ і є досить масивною – її вага становить 27,5 кілограма, що ускладнює транспортування.

Що у висновку?

Вибір найкращої портативної зарядної станції у 2025 році залежить від ваших індивідуальних потреб та умов використання. Якщо вам потрібна мобільна, легка станція з надшвидкою зарядкою для гаджетів та роутера, варто звернути увагу на EcoFlow RIVER 2. Якщо ж ви шукаєте потужне рішення для резервного живлення побутової техніки вдома, моделі EcoFlow DELTA 2 та BLUETTI AC200P – це ваш варіант.

Усі представлені моделі оснащені довговічними LiFePO4 акумуляторами та підтримують технології швидкої зарядки, що робить їх безпечним та ефективним вибором на роки вперед.