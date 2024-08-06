Антарктиду накрило різке потепління посеред зими, але воно не пов'язане зі зміною клімату

Рідкісне потепління вражає Антарктиду в розпал зими. Дивні коливання температури, як припускають, можуть бути наслідком стратосферного явища, що виникло над континентом. Вчені запевняють, що воно ніяк не пов'язане з глобальною зміною температур на планеті.

Що відбувається в Антарктиці

Перш за все варто зазначити, що загальні температури все ще нижче нуля. Однак, антарктичний кліматолог Стефано Ді Баттіста повідомив на X, що середня температура в одній з точок вимірювання біля антарктичної станції становила -60,4 градуса, що на 6 градусів за Цельсієм вище, ніж середній показник між 1958 і 2023 роками. Водночас у східній частині континенту в липні (коли там зима) температура була на 28 градусів за Цельсієм вищою за середню.

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Італійський метеоролог Джуліо Бетті пояснив, що тепліші температури всередині континенту контрастують з незвичним холодом у прибережних районах. Дивні умови пов'язані з аномальним для цієї місцевості атмосферним явищем.

Протягом декількох днів температура в Антарктиді була значно вищою за середню, але цього разу зміни клімату не мають до цього жодного відношення. Причиною стало рідкісне стратосферне потепління, яке послабило антарктичний вихор, сприяючи сильному стисненню донизу,

– каже Бетті.

Він додав, що хоча такий тип стратосферного потепління є поширеним над Північним полюсом, над Південним полюсом він трапляється рідко.

У період з 20 по 30 липня середня температура на іншій антарктичній дослідницькій станції становила в середньому -47,6 градуса за Цельсієм, що було б нормальною погодою для кінця літа в цьому регіоні, а не для середини.

Загрози для Антарктики

Незвично тепла погода настала через два роки після рекордної антарктичної спеки, під час якої шельфовий льодовик розміром із Гонконг зазнав "повного колапсу".

Це також відбувається на тлі глобальної спеки, під час якої рекорд найспекотнішого в історії спостережень дня був побитий двічі.

Антарктида в цілому потеплішала разом зі світом за останні 50 років, а якщо вже на те пішло, то і за 150 років. [...] Але можна з упевненістю сказати, що більша частина сплеску за останній місяць була спричинена тепловою хвилею,

– каже науковий співробітник Berkeley Earth Зік Хаусфатер.

На щастя, цього разу на континенті потепліло не настільки, щоб лід почав танути.