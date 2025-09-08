У Червоному морі сталася серія пошкоджень підводних інтернет-кабелів, що призвело до значних збоїв у роботі мережі в країнах Азії та Близького Сходу. Інцидент вплинув на мільйони користувачів і великі технологічні компанії, зокрема на хмарні сервіси Microsoft. Причини пошкодження наразі невідомі, що викликає занепокоєння щодо стабільності глобального інтернету.

Як пошкодження кабелів вплинуло на глобальну мережу?

У суботу, 6 вересня 2025 року, в Червоному морі поблизу міста Джидда в Саудівській Аравії було пошкоджено декілька магістральних підводних кабелів. Серед них – дві ключові системи: SMW4 (South East Asia–Middle East–Western Europe 4) та IMEWE (India-Middle East-Western Europe). Вони є частиною глобальної інтернет-інфраструктури й функціонують як основа інтернету, передаючи понад 95% міжнародного трафіку даних між континентами, пише 24 Канал з посиланням на Tech Xplore.

Інцидент спричинив значне погіршення якості інтернет-зв'язку в низці країн. Користувачі в Індії, Пакистані, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейті та Саудівській Аравії зіткнулися зі сповільненням швидкості з'єднання та збільшенням затримок. Пакистанська телекомунікаційна компанія попередила своїх клієнтів про можливе погіршення зв'язку в години пікового навантаження.

Збій також торкнувся великих технологічних компаній. Корпорація Microsoft повідомила, що її хмарна платформа Azure зазнала проблем через пошкодження кабелів. Це призвело до збільшення затримок для трафіку, що проходить через Близький Схід. Щоб мінімізувати наслідки, компанія була змушена перенаправити трафік альтернативними маршрутами. Пізніше Microsoft заявила, що роботу сервісів Azure вдалося відновити, хоча ремонт самих кабелів ще попереду.

Що відомо про причини?

Точна причина пошкоджень залишається невідомою. Існує припущення, що кабелі могли бути пошкоджені випадково, наприклад, якорем корабля, що є досить поширеною причиною подібних інцидентів.

Водночас не виключається й версія саботажу. Занепокоєння викликають дії єменських хуситів, які раніше здійснювали атаки на судна в Червоному морі. На початку 2024 року вже траплявся схожий випадок з пошкодженням кабелів, однак хусити свою причетність заперечували.

Ми також знаємо багато випадків, коли в навмисному пошкодженні кабелів у північних водах підозрювали Росію.

Що далі?

Ремонт підводних кабелів – це складний і тривалий процес, який може зайняти кілька тижнів. Для цього потрібні спеціалізовані судна та команди фахівців, які мають знайти місце пошкодження на морському дні й усунути його.