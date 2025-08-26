Технологічний світ сколихнула новина про чергове гучне протистояння. Ілон Маск та його компанія xAI подали судовий позов проти двох гігантів – Apple та OpenAI. В основі його нових претензій лежать звинувачення в антиконкурентній змові та створенні монополії на ринку штучного інтелекту, що, на думку мільярдера, перешкоджає розвитку інших інноваційних проєктів, таких як його Grok.

У чому полягають звинувачення?

Судовий позов, поданий до федерального суду Техасу, стверджує, що Apple та OpenAI уклали ексклюзивну угоду, яка надає чат-боту ChatGPT несправедливі переваги. У червні 2024 року компанії оголосили про інтеграцію ChatGPT в операційні системи Apple для таких пристроїв, як iPhone, iPad та Mac. На думку юристів xAI, це партнерство зробило ChatGPT єдиним генеративним ШІ-помічником, доступним для мільйонів користувачів Apple, що фактично позбавляє їх вибору, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Головний науковий центр Британії просить Ілона Маска добровільно скасувати своє членство

Раніше Маск уже заявляв, і повторив це в новій позовній заяві, що Apple нібито свідомо обмежує просування застосунків інших розробників ШІ, зокрема чат-бота Grok від xAI, у своєму магазині App Store. Команда мільярдера переконана, що якби не ця ексклюзивна угода, Apple не мала б підстав не просувати Grok та інші альтернативні продукти.

Здається, Маск не хоче приймати реальність, у якій його ШІ майже нікому не потрібен, а ChatGPT тримається на перших позиціях завантажень лише тому, що люди дійсно користуються ним і часто завантажують застосунок.

Позивачі стверджують, що співпраця компаній Альтмана та Кука спрямована на утримання монопольного становища обох та перешкоджання виходу на ринок новаторів, таких як X та xAI. Метою позову є відшкодування збитків, які Маск оцінює в мільярди доларів.

Стара сварка досі не вщухла

Цей юридичний крок став продовженням тривалого конфлікту між Ілоном Маском та Семом Альтманом, генеральним директором OpenAI. Раніше Маск був одним зі співзасновників OpenAI, але залишив компанію у 2018 році через розбіжності в поглядах на її майбутнє. З того часу напруга між ними лише зростала. Маск неодноразово звинувачував OpenAI у зраді початкової некомерційної місії та перетворенні на структуру, орієнтовану на прибуток. Він навіть намагався викупити OpenAI, однак отримав відмову.

Представники OpenAI назвали новий позов "черговим проявом триваючої кампанії переслідування з боку пана Маска" .

. В Apple поки що утримуються від коментарів.

Сем Альтман раніше публічно натякав, що Маск сам маніпулює своєю соцмережею X для просування власних інтересів та шкоди конкурентам. Дослідники неодноразово доводили, що X штучно просуває публікації Ілона та республіканців, при цьому зменшуючи охоплення демократичних голосів. Конфлікт розгорівся з новою силою після того, як чат-бот Grok, попри очікування, не зміг посісти перше місце в чартах App Store, що, на думку Маска, є прямим наслідком нечесної гри з боку Apple.