Ваша пральна машина може зробити бактерії стійкими до антибіотиків

Звичайні пральні машини можуть стати джерелом поширення бактерій, стійких до антибіотиків. Нове дослідження торкається не лише кожного з нас, а й звертає особливу увагу на ризики прання медичної форми вдома, оскільки це може сприяти зростанню інфекцій у лікарнях.

Пральні машини можуть сприяти поширенню антибіотикорезистентних бактерій

Нове дослідження показало, що пральні машини можуть утворювати біоплівки, в яких накопичуються небезпечні бактерії, здатні протистояти антибіотикам. Особливо це становить загрозу, коли уніформа медичних працівників переться вдома – саме так може відбуватися передача патогенів у лікарнях, повідомляє 24 Канал з посиланням на PLOS ONE.

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Команду дослідників очолила Кеті Лейрд з Університету Де Монфор. Вони виявили: прання медичного одягу в побутових умовах може ненароком сприяти поширенню інфекцій, стійких до лікування. Внутрішньолікарняні інфекції залишаються серйозною загрозою для систем охорони здоров’я, зокрема через те, що вони часто викликаються саме резистентними до антибіотиків бактеріями. Хоча більшість медиків пере свої халати й форму вдома, попередні дослідження свідчать: текстиль здатен переносити мікроорганізми, а звичайного прання може бути недостатньо, щоб їх знищити.

У новій роботі вчені протестували шість типів побутових пральних машин. Вони прали зразки тканин, які навмисно забруднили бактеріями, і перевіряли ефективність очищення в швидкому та стандартному циклах гарячої води.

Половина машин не змогла повністю знешкодити зразки в короткому режимі.

Третина пристроїв не справилась із завданням навіть у довшому циклі.

Команда також дослідила біоплівки, що утворилися всередині 12 пральних машин. ДНК-аналіз показав у них наявність патогенних мікроорганізмів та генів, які відповідають за антибіотикорезистентність. Дослідники також встановили: деякі бактерії здатні пристосовуватись до побутових мийних засобів, що, своєю чергою, робить їх стійкішими до антибіотиків.

Ці результати свідчать про те, що побутові пральні машини часто не можуть забезпечити належну дезінфекцію медичного одягу, а отже – сприяють поширенню внутрішньолікарняних інфекцій. Вчені рекомендують переглянути чинні інструкції щодо домашнього прання для медичних працівників. Зокрема, медичні установи можуть перейти на централізоване прання в промислових пральнях, аби краще контролювати інфекційні ризики.

Автори дослідження підкреслюють: побутові машини часто не справляються з дезінфекцією тканин, що дозволяє стійким бактеріям виживати. Якщо суспільство хоче ефективно протистояти передачі інфекцій через текстиль і боротися з антибіотикорезистентністю, необхідно переглянути підхід до прання медичного одягу.