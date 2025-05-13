Стиральные машины могут способствовать распространению антибиотикорезистентных бактерий

Новое исследование показало, что стиральные машины могут образовывать биопленки, в которых накапливаются опасные бактерии, способные противостоять антибиотикам. Особенно это представляет угрозу, когда униформа медицинских работников стирается дома – именно так может происходить передача патогенов в больницах, сообщает 24 Канал со ссылкой на PLOS ONE.

Смотрите также Ученые нашли новые бактерии, которые проводят электричество как металлические провода

Команду исследователей возглавила Кэти Лейрд из Университета Де Монфор. Они обнаружили: стирка медицинской одежды в бытовых условиях может ненароком способствовать распространению инфекций, устойчивых к лечению. Внутрибольничные инфекции остаются серьезной угрозой для систем здравоохранения, в частности из-за того, что они часто вызываются именно резистентными к антибиотикам бактериями. Хотя большинство медиков стирают свои халаты и форму дома, предварительные исследования свидетельствуют: текстиль способен переносить микроорганизмы, а обычной стирки может быть недостаточно, чтобы их уничтожить.

В новой работе ученые протестировали шесть типов бытовых стиральных машин. Они стирали образцы тканей, которые намеренно загрязнили бактериями, и проверяли эффективность очистки в быстром и стандартном циклах горячей воды.

Половина машин не смогла полностью обезвредить образцы в коротком режиме.

Треть устройств не справилась с задачей даже в более длинном цикле.

Команда также исследовала биопленки, образовавшиеся внутри 12 стиральных машин. ДНК-анализ показал в них наличие патогенных микроорганизмов и генов, которые отвечают за антибиотикорезистентность. Исследователи также установили: некоторые бактерии способны приспосабливаться к бытовым моющим средствам, что, свою очередь, делает их более устойчивыми к антибиотикам.

Эти результаты свидетельствуют, что бытовые стиральные машины часто не могут обеспечить надлежащую дезинфекцию медицинской одежды, а следовательно – способствуют распространению внутрибольничных инфекций. Ученые рекомендуют пересмотреть действующие инструкции по домашней стирке для медицинских работников. В частности, медицинские учреждения могут перейти на централизованную стирку в промышленных прачечных, чтобы лучше контролировать инфекционные риски.

Авторы исследования подчеркивают: бытовые машины часто не справляются с дезинфекцией тканей, что позволяет устойчивым бактериям выживать. Если общество хочет эффективно противостоять передаче инфекций через текстиль и бороться с антибиотикорезистентностью, необходимо пересмотреть подход к стирке медицинской одежды.