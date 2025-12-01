Как ИИ влияет на глубину знаний?

Исследователи из Пенсильванского университета провели серию из семи экспериментов, чтобы сравнить эффективность обучения через языковые модели и обычный веб-поиск. Участникам предлагали изучить определенную тему, например, как выращивать растения на огороде, используя или ChatGPT, или привычный поиск в Google. После завершения исследования они должны были составить перечень советов на основе полученной информации, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Результаты оказались однозначными: те, кто полагался на языковую модель, чувствовали, что усвоили меньше знаний, тратили меньше усилий на написание советов и создавали короткие, менее фактические и более общие тексты.

Когда независимые читатели оценивали эти советы, не зная, какой инструмент использовался, они считали материалы, созданные после использования ИИ, менее информативными и полезными.

Ученые проверили различные сценарии, чтобы исключить влияние посторонних факторов. В одном эксперименте участники получали одинаковые факты и через Google, и через ChatGPT. В другом сравнивали стандартные результаты Google с функцией AI Overview этой же платформы. Даже при одинаковом наборе фактов и платформы синтезированные ответы ИИ приводили к формированию менее глубоких знаний.

Почему так происходит?

Ключ к пониманию этого явления лежит в самой природе обучения. Когда человек ищет информацию через обычный поиск, он сталкивается с определенным сопротивлением: надо переходить по разным ссылкам, читать источники, самостоятельно интерпретировать и обобщать данные. Хотя это сложнее, именно такой процесс формирует более глубокое и оригинальное понимание темы, говорится в научной статье на страницах Oxford University Press.

Зато языковые модели выполняют всю эту работу вместо пользователя, превращая активное обучение в пассивное восприятие готовой информации. Более того, часто они не принимают во внимание какие-то детали, упускают мелочи, которые могут оказаться ключевыми для понимания темы. Чат-боты не являются умными, они не понимают по-настоящему, а потому не всегда способны принять решение о важности того или иного факта так, как человек.

Исправить ИИ

Исследователи также пытались сделать обучение через языковые модели более активным процессом. Они тестировали отдельную GPT-модель, которая предоставляла ссылки на оригинальные источники вместе с синтезированными ответами. Однако оказалось, что после получения резюме от ИИ участники не были мотивированы глубже исследовать первичные материалы, пишет The Conversation.

Что же делать?

Авторы исследования не призывают полностью отказаться от использования больших языковых моделей. Речь идет скорее об осознанном подходе к выбору инструментов в зависимости от цели. Если нужен быстрый фактический ответ, ИИ-помощник вполне подходит. Однако для развития глубоких и комплексных знаний в определенной сфере полагаться исключительно на синтезированные ответы ИИ недостаточно.

В будущих исследованиях ученые планируют изучать инструменты генеративного ИИ, которые будут создавать полезное сопротивление для учебных задач и стимулировать пользователей активнее учиться. Это особенно важно для среднего образования, где педагоги сталкиваются с вызовом развития базовых навыков чтения, письма и математики в мире, где языковые модели становятся частью повседневной жизни.