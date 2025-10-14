Что такое AI Mode и как он работает?

Если вы когда-нибудь пользовались сервисом Perplexity, то сразу же поймете, о чем идет речь, ведь AI Mode – это практически его аналог. Компания Google запустила отдельный сайт, а также отдельную кнопку в составе мобильного приложения, которые предоставляют доступ к поисковой системе на основе искусственного интеллекта, пишет 24 Канал.

Обычный чат-бот Gemini не имеет прямого доступа в интернет в реальном времени. Он работает на основе своих учебных данных, ограниченных определенной датой, и той информации, которую вы сами ему предоставляете. В отличие от конкурентов, разработчики из Google не стали встраивать в Gemini отдельную функцию поиска, как это сделали OpenAI и Anthropic в своих сервисах ChatGPT и Claude. Вместо этого компания решила выпустить для этого отдельный сайт, который фактически и является функцией поиска на основе искусственного интеллекта.

Если это описание кажется вам знакомым, то AI Mode очень похож на недавно запущенную функцию AI Overview ("Обзор от ИИ"), которая появляется во время вашего обычного поиска на главной странице. Однако новый режим, можно сказать, является более продвинутой и комплексной версией этой функции.

AI Mode использует модели искусственного интеллекта Gemini для предоставления детальных ответов на сложные запросы. Вместо списка ссылок, "Режим ИИ" предоставляет готовый сгенерированный ИИ ответ, который суммирует информацию из различных источников в интернете. Поэтому вам больше не нужно переходить на каждый из сайтов, чтобы читать все самостоятельно.

Эта функция упрощает получение ответов на запросы, которые ранее требовали несколько этапов поиска, позволяет вам задавать вопросы естественным языком, формулировать ваши мысли длинными предложениями или даже в нескольких предложениях. Обычный поиск Google не понимает и не работает с такими случаями, поскольку он предназначен для поиска по ключевым словам.

Когда вы задаете вопрос Gemini, он обращается к своим учебным данным, которые могут быть не актуальными. Но когда вы запрашиваете AI Mode, система начинает сканировать интернет в реальном времени, буквально выполняя поиск в Google вместо вас, вычитывая десятки и сотни сайтов, анализируя материалы и конструируя для вас простой ответ. Хотите знать, как сравниваются два новых телефона? Или, возможно, вас интересуют самые новые туристические маршруты с учетом ваших физических возможностей? Или хотите знать, куда сходить на выходных во Львове, если вы вегетарианец? Спросите "Режим ИИ", объяснив свою потребность обычными словами. Не забывайте предоставлять детали, чтобы ИИ знал, на что обращать внимание, а что отсеять из результатов.

Основные функции "Режима ИИ":

Комплексные ответы: предоставляет развернутые ответы, суммирующие информацию из нескольких источников.

Выявление подтем: использует технологию "query fan-out" для разделения сложного запроса на несколько подтем и одновременного поиска по каждой из них, чтобы получить релевантный контент.

Последующие вопросы: позволяет задавать дополнительные вопросы в том же разговоре, чтобы глубже погрузиться в тему.

Мультимодальность: поддерживает текстовые, голосовые и визуальные запросы.

Персонализация: может учитывать историю предыдущих запросов и предпочтений для предоставления индивидуальных рекомендаций.

Как воспользоваться?

AI Mode можно найти, зайдя в обычный Поиск от Google и нажав новую кнопку "Режим ИИ".



Где найти "Режим ИИ" в Google / Скриншот 24 Канала

Еще один вариант – мобильное приложение. Откройте базовое приложение Google и сразу под панелью поиска увидите новую кнопку "Режим ИИ".



Где найти "Режим ИИ" в приложении Google / Скриншот 24 Канала

После этого просто введите свой запрос. Задавайте вопрос, как в обычном разговоре. ИИ сгенерирует подробный ответ, а вы сможете задавать дополнительные вопросы для дальнейшего исследования.

Обязательное предостережение

Обратите внимание, что для важной информации всегда стоит проверять ссылки на источники, которые предоставляет ИИ. Дело в том, что искусственный интеллект часто ошибается, а также склонен к выдумыванию. Особенно это касается именно сервисов компании Google. AI Overview неоднократно ловили на лжи. Например, он посоветовал добавить "немного нетоксичного клея в соус, чтобы сыр лучше держался на пицце", есть "примерно один маленький камушек в день", давал опасные медицинские советы, врал о датах, подменял цитаты, приписывал высказывания не тем людям, ссылался на сатирические источники под видом надежных и прочее. Неизвестно, как хорошо будет справляться "Режим ИИ" сейчас, после месяцев тестирования. Это покажет только время.

Так почему вам нужно воспользоваться новым сервисом?

AI Mode будет полезен вам, если вы часто ищете ответы на сложные, многослойные вопросы, нуждаясь в доступе искусственного интеллекта в интернет. Этот режим не для обычного поиска какого-то сайта, например Facebook или новостное издание. Он предназначен для обработки целых вопросов размером в предложение или больше.

Учитывая, что доступ к Perplexity является платным (только базовые, простейшие функции являются бесплатными и с ограничениями), этот вариант имеет потенциал стать его заменой, хотя ему, конечно, пока не хватает многих функций, которые имеет Perplexity.