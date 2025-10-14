Що таке AI Mode і як він працює?

Якщо ви коли-небудь користувалися сервісом Perplexity, то відразу ж зрозумієте, про що йде мова, адже AI Mode – це практично його аналог. Компанія Google запустила окремий сайт, а також окрему кнопку в складі мобільного застосунка, які надають доступ до пошукової системи на основі штучного інтелекту, пише 24 Канал.

Звичайний чат-бот Gemini не має прямого доступу в інтернет у реальному часі. Він працює на основі своїх навчальних даних, обмежених певною датою, і тієї інформації, яку ви самі йому надаєте. На відміну від конкурентів, розробники з Google не стали вбудовувати в Gemini окрему функцію пошуку, як це зробили OpenAI та Anthropic у своїх сервісах ChatGPT і Claude. Натомість компанія вирішила випустити для цього окремий сайт, який фактично і є функцією пошуку на основі штучного інтелекту.

Якщо цей опис здається вам знайомим, то AI Mode дуже схожий на нещодавно запущену функцію AI Overview ("Огляд від ШІ"), котра з'являється під час вашого звичайного пошуку на головній сторінці. Проте новий режим, можна сказати, є більш просунутою та комплексною версією цієї функції.

AI Mode використовує моделі штучного інтелекту Gemini для надання детальних відповідей на складні запити. Замість списку посилань, "Режим ШІ" надає готову згенеровану ШІ відповідь, яка підсумовує інформацію з різних джерел в інтернеті. Тож вам більше не потрібно переходити на кожен із сайтів, щоб читати все самостійно.

Ця функція спрощує отримання відповідей на запити, які раніше вимагали декілька етапів пошуку, дозволяє вам ставити питання природною мовою, формулювати ваші думки довгими реченнями або навіть у кількох реченнях. Звичайний пошук Google не розуміє і не працює з такими випадками, оскільки він призначений для пошуку за ключовими словами.

Коли ви ставите питання Gemini, він звертається до своїх навчальних даних, які можуть бути не актуальними. Але коли ви запитуєте AI Mode, система починає сканувати інтернет у реальному часі, буквально виконуючи пошук у Google замість вас, вичитуючи десятки й сотні сайтів, аналізуючи матеріали і конструюючи для вас просту відповідь. Хочете знати, як порівнюються два нові телефони? Чи, можливо, вас цікавлять найновіші туристичні маршрути з урахуванням ваших фізичних можливостей? Або бажаєте знати, куди сходити на вихідних у Львові, якщо ви вегетаріанець? Запитайте "Режим ШІ", пояснивши свою потребу звичайними словами. Не забувайте надавати деталі, щоб ШІ знав, на що звертати увагу, а що відсіяти з результатів.

Основні функції "Режиму ШІ":

Комплексні відповіді: надає розгорнуті відповіді, що підсумовують інформацію з кількох джерел.

Виявлення підтем: використовує технологію "query fan-out" для поділу складного запиту на кілька підтем і одночасного пошуку по кожній з них, щоб отримати релевантний контент.

Наступні запитання: дозволяє ставити додаткові запитання в тій самій розмові, щоб глибше зануритися в тему.

Мультимодальність: підтримує текстові, голосові та візуальні запити.

Персоналізація: може враховувати історію попередніх запитів та вподобань для надання індивідуальних рекомендацій.

Як скористатися?

AI Mode можна знайти, зайшовши у звичайний Пошук від Google і натиснувши нову кнопку "Режим ШІ".



Де знайти "Режим ШІ" в Google / Скриншот 24 Каналу

Ще один варіант – мобільний застосунок. Відкрийте базовий додаток Google і відразу під панеллю пошуку побачите нову кнопку "Режим ШІ".



Де знайти "Режим ШІ" в додатку Google / Скриншот 24 Каналу

Після цього просто введіть свій запит. Ставте питання, як у звичайній розмові. ШІ згенерує детальну відповідь, а ви зможете ставити додаткові питання для подальшого дослідження.

Обов'язкове застереження

Зверніть увагу, що для важливої інформації завжди варто перевіряти посилання на джерела, які надає ШІ. Річ у тім, що штучний інтелект часто помиляється, а також схильний до вигадування. Особливо це стосується саме сервісів компанії Google. AI Overview неодноразово ловили на брехні. Наприклад, він порадив додати "трохи нетоксичного клею в соус, щоб сир краще тримався на піці", їсти "приблизно один маленький камінець на день", давав небезпечні медичні поради, брехав про дати, підміняв цитати, приписував вислови не тим людям, посилався на сатиричні джерела під виглядом надійних та інше. Невідомо, як добре справлятиметься "Режим ШІ" зараз, після місяців тестування. Це покаже лише час.

Тож чому вам потрібно скористатися новим сервісом?

AI Mode буде корисний вам, якщо ви часто шукаєте відповіді на складні, багатошарові питання, маючи потребу в доступі штучного інтелекту в інтернет. Цей режим не для звичайного пошуку якогось сайту, як-от Facebook чи новинне видання. Він призначений для опрацювання цілих запитань розміром у речення чи більше.

Враховуючи, що доступ до Perplexity є платним (лише базові, найпростіші функції є безплатними і з обмеженнями), цей варіант має потенціал стати його заміною, хоча йому, звісно, поки що не вистачає багатьох функцій, які має Perplexity.