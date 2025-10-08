Что получат украинские студенты?

В рамках новой программы, реализованной при поддержке Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки Украины, студенты в возрасте от 18 лет смогут на целый год получить бесплатную подписку на пакет инструментов Google AI. Это предложение призвано предоставить молодым специалистам доступ к мощным технологиям, которые помогут им стать более конкурентоспособными на рынке труда будущего, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Смотрите также Новая подписка Google AI Plus теперь доступна в Украине: сколько она стоит и что предлагает

В бесплатный пакет входит ряд сервисов:

Gemini 2.5 Pro . Это последняя версия чат-бота с неограниченными возможностями, которая помогает решать сложные учебные задачи, писать эссе и анализировать изображения.

. Это последняя версия чат-бота с неограниченными возможностями, которая помогает решать сложные учебные задачи, писать эссе и анализировать изображения. Deep Research . Мощный инструмент для глубокого анализа и структурирования данных из сотен источников. Он способен самостоятельно создавать структурированные отчеты, что значительно экономит время при написании курсовых или научных работ.

. Мощный инструмент для глубокого анализа и структурирования данных из сотен источников. Он способен самостоятельно создавать структурированные отчеты, что значительно экономит время при написании курсовых или научных работ. NotebookLM . Персональный ИИ-ассистент для организации знаний, конспектов и идей. Обновленная версия позволяет работать с большим объемом мультимедийных материалов, включая аудио- и видеоанализ. Ранее мы писали о том, как пользоваться NotebookLM и почему он является одним из лучших сервисов современности для обучения.

. Персональный ИИ-ассистент для организации знаний, конспектов и идей. Обновленная версия позволяет работать с большим объемом мультимедийных материалов, включая аудио- и видеоанализ. Ранее мы писали о том, как пользоваться NotebookLM и почему он является одним из лучших сервисов современности для обучения. Veo 3 . Креативный инструмент, превращающий текстовые описания или изображения в короткие 8-секундные видеоролики со звуком. Это пригодится при создании презентаций и учебных проектов.

. Креативный инструмент, превращающий текстовые описания или изображения в короткие 8-секундные видеоролики со звуком. Это пригодится при создании презентаций и учебных проектов. Jules . Специализированный ИИ-помощник для студентов IT-специальностей. Он помогает писать код, исправлять ошибки в коде и разрабатывать новые программные функции.

. Специализированный ИИ-помощник для студентов IT-специальностей. Он помогает писать код, исправлять ошибки в коде и разрабатывать новые программные функции. 2 терабайта облачного хранилища. Каждый участник программы получит значительный объем дополнительного места на Google Диске, Gmail и Google Фото для хранения всех необходимых файлов, проектов и документов.

Чтобы научиться учиться

Чтобы воспользоваться этой возможностью, студентам необходимо заполнить специальную регистрационную форму до 9 декабря 2025 года включительно. После успешной регистрации на электронную почту придет письмо с подтверждением и подробной инструкцией для активации подписки, пишет Министерство образования и науки Украины.

Кроме того, чтобы помочь студентам максимально эффективно использовать новые инструменты, Google проведет бесплатный практический онлайн-вебинар "Gemini Академия для студентов". Мероприятие состоится 21 октября в 17:00. Во время сессии эксперты компании расскажут, как применять искусственный интеллект для конспектирования лекций, подготовки к экзаменам и реализации исследовательских проектов.