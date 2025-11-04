Google временно отключил модель Gemma из своей среды AI Studio после жалобы сенатора Марши Блэкберн. Политик направила письмо гендиректору Google Сундару Пичаи, в котором обвинила компанию в клевете. Причиной стал ответ модели Gemma на запрос пользователя – она якобы выдумала историю о сексуальном насилии, приписав его Блэкберн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Что произошло и почему Google убрал модель?

ИИ заявил, что инцидент якобы произошел в 1987 году во время ее избирательной кампании, хотя фактически Блэкберн баллотировалась в сенат штата только в 1998-м и никогда не получала подобных обвинений. Модель также предоставила вымышленные ссылки на "новостные статьи",, которых не существует. В обращении сенатор отметила: "Никогда не было такого обвинения, такого человека и никаких новостных материалов". Она назвала инцидент "актом клеветы", созданным инструментом Google.

Компания отметила, что Gemma не предназначена для массового использования или ответов на фактические вопросы, а создана для разработчиков. Google объяснил, что удалил модель из AI Studio, чтобы избежать путаницы, но она останется доступной через API для специальных задач, в частности медицинских и программных приложений.

Как пишет Engadget, по сообщениям, модель отвечала положительно на запрос "была ли Блэкберн когда-либо обвинена в изнасиловании", выдумала детали и даже обрисовала несуществующие заявления охранника о "ненадлежащих действиях". Сенатор также заявила, что такие случаи являются проявлением предвзятости ИИ против консерваторов. В то же время критики отмечают: модели часто "галлюцинируют", независимо от политического контекста.

