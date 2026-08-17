Apple залишить без нової системи низку популярних пристроїв у 2026 році

У вересні Apple випустить нові версії операційних систем, які принесуть не лише нові функції. А й змінять список сумісних пристроїв. Деякі моделі компанія залишить на старих версіях програмного забезпечення.

У червні Apple представила нові операційні системи для своїх пристроїв – iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 і tvOS 27. Наразі вони перебувають на стадії бета-тестування, а фінальний реліз очікується у вересні разом із новими продуктами компанії, зокрема iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Про це пише BGR.

Які пристрої Apple залишаться без нових ОС?

Вихід нових ОС традиційно означає, що частина старішої техніки більше не відповідатиме вимогам програмного забезпечення. Цього року список пристроїв, які не перейдуть на нові версії систем, стосується переважно iPad, Apple Watch, Mac та Apple TV.

Після виходу iPadOS 27 оновлення не отримають такі моделі:

iPad Air третього покоління;

iPad Pro 11-дюймовий першого покоління;

iPad Pro 12,9-дюймовий третього покоління;

iPad восьмого покоління;

iPad mini п'ятого покоління.

Водночас ситуація з iPhone дещо інша. Усі смартфони, які зараз працюють на iOS 26, зможуть перейти на iOS 27. До цього переліку входить навіть iPhone 11, представлений у 2019 році.

Однак формальна сумісність із новою версією системи не означає, що всі моделі отримають абсолютно однакові можливості. Старіші iPhone не матимуть доступу до частини нових функцій iOS 27, особливо тих, що пов'язані зі штучним інтелектом.

Apple Watch

Нову watchOS 27 не отримають:

Apple Watch Series 6;

Apple Watch Series 7;

Apple Watch Series 8;

Apple Watch Ultra;

Apple Watch SE.

Таким чином, власникам кількох поколінь Apple Watch доведеться залишитися на попередній версії операційної системи.

Mac

Підтримку macOS 27 втратять такі комп'ютери:

MacBook Pro 16-дюймовий 2019 року;

MacBook Pro 13-дюймовий 2020 року з чотирма портами Thunderbolt 3;

iMac 2020 року;

Mac Pro 2019 року.

Особливо помітним є те, що до списку потрапили Mac, випущені лише кілька років тому. Це пов'язано не тільки з віком пристроїв, а й із системними вимогами нової версії macOS.

Apple TV

Серед телевізійних приставок без нової версії tvOS залишаться:

Apple TV HD;

Apple TV 4K.

У цьому випадку важливо розрізняти припинення оновлення операційної системи та повне припинення роботи пристрою.

Чи можна продовжувати користуватися старою технікою?

Так. Відсутність сумісності з новою версією операційної системи не означає, що пристрій Apple одразу перестане працювати. Компанія протягом тривалого часу може випускати оновлення безпеки для старіших операційних систем. Завдяки цьому пристрої, які вже не можуть встановити актуальну версію ОС, все ще можуть залишатися захищеними від частини нових загроз.

Apple підтримує старі версії системи не лише протягом одного року. Наприклад, компанія випускала оновлення безпеки для операційних систем аж до iOS 15, яка використовується на iPhone 6s та iPhone 7. Ще показовішим є випадок з iOS 12. У січні 2026 року Apple випустила для цієї системи оновлення вперше з 2023 року. Воно має допомогти пристроям, починаючи з iPhone 5s, продовжувати використовувати iMessage, FaceTime та інші функції після січня 2027 року.

Таким чином, навіть дуже старий смартфон не обов'язково стає непридатним для використання одразу після припинення основної програмної підтримки.

Коли старий пристрій стає небезпечним?

Ситуація змінюється після завершення випуску оновлень безпеки. Сам пристрій при цьому не вимикається і не блокується – він продовжує працювати з останньою доступною версією операційної системи. Однак нові вразливості, які з'являтимуться після припинення оновлень, можуть залишатися невиправленими. Через це ризик використання такого пристрою поступово зростає.

Є й інший аспект – сумісність програм. Навіть якщо Apple продовжує випускати окремі патчі безпеки, розробники застосунків можуть поступово вимагати новіші версії операційних систем. У результаті старий пристрій може втрачати доступ до сучасних функцій або нових версій програм.

Власникам техніки, яку більше не підтримує актуальна ОС, рекомендують насамперед стежити за доступними оновленнями безпеки. Якщо пристрій уже не отримує таких оновлень, його краще поступово замінити.

Якщо ж користувач хоче продовжити життя старого iPad або іншого пристрою, безпечнішим варіантом буде використовувати його переважно в автономному режимі. Особливо небажано застосовувати непідтримувану техніку для роботи з банківськими акаунтами, паролями, особистими документами та іншою конфіденційною інформацією.

Водночас для iPhone ситуація у 2026 році виглядає дещо сприятливіше: всі моделі, які підтримують iOS 26, зможуть встановити iOS 27. Подібна ситуація вже траплялася раніше з iOS 17, яка отримала фінальне оновлення лише приблизно через рік після виходу, оскільки всі сумісні смартфони могли перейти на iOS 18.

Тому після виходу iOS 27 Apple, ймовірно, знову зосередить оновлення безпеки на новішому поколінні системи, якщо всі сумісні з нею iPhone матимуть можливість оновитися.