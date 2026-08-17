В июне Apple представила новые операционные системы для своих устройств – iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 и tvOS 27. Сейчас они находятся на стадии бета-тестирования, а финальный релиз ожидается в сентябре вместе с новыми продуктами компании, в частности iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Об этом пишет BGR.

Какие устройства Apple останутся без новых ОС?

Выход новых ОС традиционно означает, что часть старой техники больше не будет соответствовать требованиям программного обеспечения. В этом году список устройств, которые не перейдут на новые версии систем, касается преимущественно iPad, Apple Watch, Mac и Apple TV.

После выхода iPadOS 27 обновления не получат следующие модели:

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iPad Air третьего поколения;

iPad Pro 11-дюймовый первого поколения;

iPad Pro 12,9-дюймовый третьего поколения;

iPad восьмого поколения;

iPad mini пятого поколения.

В то же время ситуация с iPhone несколько иная. Все смартфоны, которые сейчас работают на iOS 26, смогут перейти на iOS 27. В этот список входит даже iPhone 11, представленный в 2019 году.

Однако формальная совместимость с новой версией системы не означает, что все модели получат абсолютно одинаковые возможности. Старые модели iPhone не будут иметь доступа к части новых функций iOS 27, особенно к тем, которые связаны с искусственным интеллектом.

Apple Watch

Новую watchOS 27 не получат:

Apple Watch Series 6;

Apple Watch Series 7;

Apple Watch Series 8;

Apple Watch Ultra;

Apple Watch SE.

Таким образом, владельцам нескольких поколений Apple Watch придется остаться на предыдущей версии операционной системы.

Mac

Поддержку macOS 27 потеряют следующие компьютеры:

MacBook Pro 16-дюймовый 2019 года;

MacBook Pro 13-дюймовый 2020 года с четырьмя портами Thunderbolt 3;

iMac 2020 года;

Mac Pro 2019 года.

Особенно примечательно то, что в список попали Mac, выпущенные всего несколько лет назад. Это связано не только с возрастом устройств, но и с системными требованиями новой версии macOS.

Apple TV

Среди телевизионных приставок без новой версии tvOS останутся:

Apple TV HD;

Apple TV 4K.

В данном случае важно различать прекращение обновления операционной системы и полное прекращение работы устройства.

Можно ли продолжать пользоваться старой техникой?

Так. Отсутствие совместимости с новой версией операционной системы не означает, что устройство Apple сразу перестанет работать. Компания в течение длительного времени может выпускать обновления безопасности для старых операционных систем. Благодаря этому устройства, на которые уже нельзя установить актуальную версию ОС, по-прежнему могут оставаться защищенными от части новых угроз.

Apple поддерживает старые версии системы не только в течение одного года. Например, компания выпускала обновления безопасности для операционных систем вплоть до iOS 15, которая используется на iPhone 6s и iPhone 7. Еще более показателен случай с iOS 12. В январе 2026 года Apple выпустила для этой системы обновление впервые с 2023 года. Оно должно помочь устройствам, начиная с iPhone 5s, продолжать использовать iMessage, FaceTime и другие функции после января 2027 года.

Таким образом, даже очень старый смартфон не обязательно становится непригодным для использования сразу после прекращения основной программной поддержки.

Когда старое устройство становится опасным?

Ситуация меняется после прекращения выпуска обновлений безопасности. Само устройство при этом не выключается и не блокируется – оно продолжает работать с последней доступной версией операционной системы. Однако новые уязвимости, которые будут появляться после прекращения обновлений, могут оставаться неустраненными. Из-за этого риск использования такого устройства постепенно возрастает.

Есть и другой аспект – совместимость программ. Даже если Apple продолжает выпускать отдельные патчи безопасности, разработчики приложений могут постепенно требовать более новые версии операционных систем. В результате старое устройство может терять доступ к современным функциям или новым версиям программ.

Владельцам техники, которую больше не поддерживает актуальная ОС, рекомендуют в первую очередь следить за доступными обновлениями безопасности. Если устройство уже не получает таких обновлений, его лучше постепенно заменить.

Если же пользователь хочет продлить срок службы старого iPad или другого устройства, более безопасным вариантом будет использовать его преимущественно в автономном режиме. Особенно нежелательно использовать неподдерживаемую технику для работы с банковскими счетами, паролями, личными документами и другой конфиденциальной информацией.

В то же время для iPhone ситуация в 2026 году выглядит несколько благоприятнее: все модели, поддерживающие iOS 26, смогут установить iOS 27. Подобная ситуация уже имела место ранее с iOS 17, которая получила финальное обновление лишь примерно через год после выхода, поскольку все совместимые смартфоны могли перейти на iOS 18.

Поэтому после выхода iOS 27 Apple, вероятно, вновь сосредоточит обновления безопасности на более новом поколении системы, если все совместимые с ней iPhone смогут обновиться.