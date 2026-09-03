Першу приватну місію до Венери відклали: ракета Neutron досі не готова до польоту

Першу в історії приватну наукову місію для пошуку слідів життя на Венері змушені перенести через затримку випробувань нового носія. Науковці з Массачусетського технологічного інституту та компанія Rocket Lab чекають на повну готовність важкої ракети Neutron.

Чому затримується історичний старт до Венери

Про перенесення запуску повідомило видання Space.com. Спочатку розробники планували дебют носія Neutron ще у 2024 році, проте ракета досі не здійснила свій перший політ з пускового комплексу Launch Complex 3 на острові Уоллопс у штаті Вірджинія. Компанія Rocket Lab усе ще проводить кваліфікаційні випробування та програму приймання космічного апарата.

Ми називаємо себе місіями Morning Star to Venus. Місія Rocket Lab є першою в цій серії. Компанія перенесла проєкт на ракету Neutron, і зараз ми чекаємо на готовність носія,

– каже Сара Сігер, професорка планетології Массачусетського технологічного інституту.

Як влаштований зонд для дослідження хмар Венери

Попри вимушену паузу з ракетою-носієм, сам космічний апарат та його наукове обладнання вже повністю готові до роботи. Інженери Rocket Lab створили корпус спускового апарата, а фахівці Дослідницького центру NASA імені Еймса виготовили теплозахисний екран HEEET. Цей захисний шар із плетеного матеріалу витримує екстремальні температури до 2 500 градусів Цельсія під час входу в пекельну атмосферу планети.

NASA передало готовий теплозахисний екран компанії Rocket Lab ще у березні 2025 року. Зараз зонд перебуває у штаб-квартирі компанії в Лонг-Біч. Ключовим інструментом місії стане автофлуоресцентний нефелометр (AFN), розроблений командою Сари Сігер. Прилад вимірюватиме окремі частинки у хмарах Венери, визначаючи їхній розмір, форму та хімічний склад у пошуках органічних молекул.

Оптимізм експертів та майбутні плани науковців

Науковці та інженери спокійно сприймають затримку запуску, оскільки міжпланетні проєкти часто стикаються з подібними викликами.

Курс космічних досліджень Сонячної системи рідко буває гладким. Отже, нам варто очікувати затримок, особливо для приватної місії компанії, яка зосереджена на розробці наступного класу ракет і відправці до відносно недослідженого пункту призначення. Я продовжую покладати великі надії на цю місію та на її роль у демонстрації можливостей приватного підприємництва в освоєнні космосу,

– додав Пол Бірн, доцент кафедри наук про Землю, довкілля та планети у Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі.

У майбутньому команда науковців планує відправити на Венеру додаткові прилади, зокрема мас-спектрометр ORIGIN для ідентифікації складних органічних сполук, а також 5-метровий аеростат, здатний літати в атмосфері планети протягом одного земного тижня. Дослідники переконані, що високоерозійні та кислі хмари Венери можуть приховувати умови, придатні для існування бактеріального життя.