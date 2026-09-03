Чому затримується історичний старт до Венери
Про перенесення запуску повідомило видання Space.com. Спочатку розробники планували дебют носія Neutron ще у 2024 році, проте ракета досі не здійснила свій перший політ з пускового комплексу Launch Complex 3 на острові Уоллопс у штаті Вірджинія. Компанія Rocket Lab усе ще проводить кваліфікаційні випробування та програму приймання космічного апарата.
Ми називаємо себе місіями Morning Star to Venus. Місія Rocket Lab є першою в цій серії. Компанія перенесла проєкт на ракету Neutron, і зараз ми чекаємо на готовність носія,
– каже Сара Сігер, професорка планетології Массачусетського технологічного інституту.
Як влаштований зонд для дослідження хмар Венери
Попри вимушену паузу з ракетою-носієм, сам космічний апарат та його наукове обладнання вже повністю готові до роботи. Інженери Rocket Lab створили корпус спускового апарата, а фахівці Дослідницького центру NASA імені Еймса виготовили теплозахисний екран HEEET. Цей захисний шар із плетеного матеріалу витримує екстремальні температури до 2 500 градусів Цельсія під час входу в пекельну атмосферу планети.
NASA передало готовий теплозахисний екран компанії Rocket Lab ще у березні 2025 року. Зараз зонд перебуває у штаб-квартирі компанії в Лонг-Біч. Ключовим інструментом місії стане автофлуоресцентний нефелометр (AFN), розроблений командою Сари Сігер. Прилад вимірюватиме окремі частинки у хмарах Венери, визначаючи їхній розмір, форму та хімічний склад у пошуках органічних молекул.
Оптимізм експертів та майбутні плани науковців
Науковці та інженери спокійно сприймають затримку запуску, оскільки міжпланетні проєкти часто стикаються з подібними викликами.
Курс космічних досліджень Сонячної системи рідко буває гладким. Отже, нам варто очікувати затримок, особливо для приватної місії компанії, яка зосереджена на розробці наступного класу ракет і відправці до відносно недослідженого пункту призначення. Я продовжую покладати великі надії на цю місію та на її роль у демонстрації можливостей приватного підприємництва в освоєнні космосу,
– додав Пол Бірн, доцент кафедри наук про Землю, довкілля та планети у Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі.
У майбутньому команда науковців планує відправити на Венеру додаткові прилади, зокрема мас-спектрометр ORIGIN для ідентифікації складних органічних сполук, а також 5-метровий аеростат, здатний літати в атмосфері планети протягом одного земного тижня. Дослідники переконані, що високоерозійні та кислі хмари Венери можуть приховувати умови, придатні для існування бактеріального життя.