Розпочинається новий місяць, тож настав час для свіжого прогнозу космічної погоди. У цьому матеріалі традиційно розкриваємо поточний стан Сонця, аналізуємо прогнози науковців про магнітні бурі й уточнюємо інші деталі, на які слід звернути увагу.

Чи будуть магнітні бурі з 1 по 7 вересня?

У суботу, 30 серпня, на Сонці стався корональний викид маси внаслідок спалаху M2.7. Згідно зі свіжим моделюванням, потік сонячних частинок прямує до Землі й досягне планети 2 вересня, десь у першій половині дня за київським часом. Очікується, що це спровокує тривалу магнітну бурю класу G3, яка може розтягнутися на багато годин. Такі збурення можуть бути відчутними навіть в Україні, яка перебуває надто далеко на південь для більшості геомагнітних явищ, пише 24 Канал з посиланням на SpaceWeather.

Під час магнітної бурі рівня G3 (сильний рівень, який слідує після помірного та незначного рівнів) може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту, приводячи до вимкнення світла на півночі планети.

На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів.

Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями.

Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти. Це означає, що північні регіони України можуть у ніч з 1 на 2 вересня побачити полярні сяйва.

Усе це є результатом роботи великої групи сонячних плям AR4199, яка зараз "дивиться" прямо на Землю. Що цікаво, вчені не очікували від неї великих подій, оскільки увага була більше прикута до AR4196 та AR4197, які демонстрували вищу активність, породжуючи більше спалахів.

Інші події

Що стосується інших подій, то поки що вченим немає чого сказати. Єдина корональна діра CH1315, видима зараз на поверхні зорі, повільно обертається до нас і буде звернена до Землі приблизно після 4 вересня – лише після цього вона зможе на нас впливати.

Корональні діри призводять до того, що сонячні частинки швидше й легше витікають у космос, несучись до нас. У якийсь момент цей швидкий потік наздоганяє попередній, повільніший, і об'єднується з ним, створюючи своєрідну ударну хвилю й більший тиск на земне магнітне поле. Це явище відоме як CIR. Воно може призводити до незначних збурень на рівні G1, і зрідка до G2.

Традиційно нагадуємо: у випадку нового коронального викиду маси з цієї чи іншої плями, зоряна матерія рухається до нас у середньому протягом трьох днів. Повільні потоки можуть добиратись до планети всі 5 днів, а найшвидші дістаються навіть за добу, хоча такі трапляються вкрай рідко.