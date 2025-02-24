X і Meta схвалили антисемітську та антимусульманську рекламу в Німеччині перед виборами

Компанї X.com і Meta, які володіють найбільшими соцмережами світу, схвалили рекламу з агресивною антимусульманською та антиєврейською риторикою напередодні федеральних виборів у Німеччині. Дослідники випустили великий звіт, у якому розповіли про свої спроби просунути таку рекламу до публікації.

Деталі дослідження

Некомерційна організація Eko, яка досліджує питання корпоративної відповідальності, хотіла перевірити, чи схвалять (або відхилять) системи моніторингу небезпечну рекламу напередодні виборів, коли імміграція посіла центральне місце в основному політичному дискурсі. Зокрема, вони додали в свої оголошення антимусульманські образи, заклики до ув'язнення іммігрантів у концтаборах або отруєння газом, а також згенеровані штучним інтелектом зображення спалених мечетей і синагог. Результат – більшість тестових рекламних оголошень і роликів були схвалені протягом кількох годин після того, як їх подали на розгляд у середині лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на результати дослідження.

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X схвалив усі 10 оголошень з мовою ворожнечі, які дослідники подали за кілька днів до федеральних виборів.

Meta схвалила половину для розміщення на Facebook, а ще п'ять було відхилено.

Meta вказує, що причиною відмови є "ризики політичної або соціальної чутливості, які можуть вплинути на результати голосування". П'ять інших оголошень, які були прийняті, однак, підозр не викликали. Вони містили агресивну мову ненависті, що порівнює мусульманських біженців з "вірусом", "паразитами" або "гризунами", таврує мусульманських іммігрантів як "ґвалтівників" і закликає їх стерилізувати, спалити або отруїти газом. Meta також схвалила рекламу із закликом підпалювати синагоги, щоб "зупинити глобалістський єврейський щурячий план".

Крім того, хоча Meta вимагає позначати згенеровані ШІ матеріали, жодне з зображень дослідники не відзначили як штучне. Попри це у компанії також не виникло питань до цього.

Щодо X, то п'ять оголошень, які соцмережа прийняла, але відхилила Meta, то вони містили повідомлення з нападками на іммігрантів. Їх порівнювали з гризунами, які "наводнюють" країну, "щоб вкрасти нашу демократію", а також антисемітське висловлювання, яке припускало, що євреї брешуть про зміну клімату, щоб зруйнувати європейську промисловість і отримати економічну владу.

Одна реклама була поєднана зі згенерованим штучним інтелектом зображенням групи тіней, які сидять за столом, оточеним стосами золотих злитків, а на стіні над ними висить зірка Давида, натякаючи на такий собі тіньовий уряд, який керує світом і грабує країни.

Інша реклама, яку схвалив X, містила пряму атаку на лівоцентристську партію СДПН, з фальшивою заявою про те, що партія хоче прийняти 60 мільйонів мусульманських біженців з Близького Сходу, а потім спробує спровокувати насильницьку реакцію на це серед громадян, щоб сіяти хаос.

Висновки

Дослідники Eko вимкнули всі тестові оголошення ще до того, як вони були опубліковані. Їхньою метою була лише перевірка того, чи будуть вони прийняті в соцмережах. Тому ніхто з користувачів не бачив цю рекламу.

Однак це означає, що інша подібна реклама може і, швидше всього, була опублікована перед виборами в Німеччині. Звіт пише, що тести виявили кричущі недоліки в підході рекламних платформ до модерації контенту. І якщо у випадку X взагалі неясно, чи здійснює компанія хоча б якусь модерацію, то в Meta вона точно є.

Ілон Маск, власник X, використовував платформу соціальних мереж, де у нього близько 220 мільйонів підписників, щоб особисто втрутитись у вибори в Німеччині. У грудневому твіті він закликав німецьких виборців підтримати ультраправу партію AfD, щоб "врятувати Німеччину". Він також провів прямий ефір з лідеркою AfD. Мільярдер також відповідальний за зростання ненависницького контенту на своїй платформі, відколи він купив її у 2022 році. Тому можна легко зрозуміти, чому його платформа пропускає подібний контент: по-перше, там може не бути повноцінної модерації, а по-друге, Маску навпаки вигідне поширення ультраправого контенту, щоб привести до влади AfD.