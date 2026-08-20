Ваші секрети в небезпеці: який чат-бот найбільше шпигує за користувачами

Команда дослідників з компанії Incogni вивчила 13 найпопулярніших платформ штучного інтелекту й оцінила їхній рівень поваги до приватності. Виявилося, що деякі відомі сервіси збирають персональні дані більше, ніж інші, а також будують повноцінні профілі користувачів.

Як проходило дослідження

У період із 15 червня по 6 липня аналітики вивчали як безпосередньо додатки, наприклад, Claude чи Gemini, так і їхніх розробників, серед яких Microsoft, Google, Meta, Anthropic та OpenAI. Дослідники сформулювали 11 критеріїв перевірки, розділених на три групи, пише PCMag.

Вони оцінювали, чи використовують сервіси вхідні запити для навчання моделей, наскільки прозорими є політики конфіденційності та чи створюють платформи персональні профілі користувачів для таргетованої реклами.

За кожне порушення чат-бот отримував штрафні бали. У результаті, чим нижча підсумкова оцінка, тим безпечніший сервіс.

Які чат-боти опинилися вгорі та внизу рейтингу

За результатами дослідження, найменш нав'язливими виявилися сервіси Vibe від Mistral AI та ChatGPT від OpenAI. Зокрема, ChatGPT отримав високу оцінку за зрозумілість і прозорість правил використання даних.

На протилежному кінці списку опинився Copilot від Microsoft, який набрав найбільшу кількість штрафних балів за пряму обробку персоналізованої інформації. Поруч із ним розташувалися Meta AI та Kimi від Moonshot AI. Розробники цих трьох продуктів не змогли надати чітких правил конфіденційності щодо діяльності великих мовних моделей. Крім того, Kimi отримав максимум штрафів за використання даних користувачів для навчання систем.

У середній групі безпеки закріпилися Claude, DeepSeek, Gemini від Google, Grok від xAI, Perplexity, Pi від Inflection AI, Qwen від Alibaba та Z.ai.

Які ризики виявили у правилах використання

Звіт Incogni обсягом понад два десятки сторінок містить кілька тривожних фактів. Більшість сервісів, серед яких ChatGPT, Claude, Copilot, DeepSeek, Grok, Perplexity, Pi та Vibe, пропонує перемикач, який вимикає використання діалогів для навчання моделей у майбутньому.

У Gemini така функція також є, але її активація одночасно позбавляє чат-бота можливості запам'ятовувати попередні розмови. Платформа Z.ai взагалі не надає опції відмови, а Meta, Moonshot AI та Qwen декларують таку можливість лише формально, ускладнюючи до неї доступ.

Експерти наголошують, що відмова діє тільки на майбутні запити, тоді як вилучити вже збережену інформацію з бази знань штучного інтелекту неможливо. Навіть у спеціальному центрі приватності ChatGPT функція видалення лише намагається запобігти появі даних у майбутніх відповідях, але не видаляє їх повністю з самої системи.

Сервіси Copilot, Meta AI, Inflection AI та Perplexity AI також зазнали критики за використання інформації користувачів для прогнозування поведінки й уподобань. Платформи Microsoft і Meta поєднують вхідні запити з даними, зібраними з інтернету та соціальних мереж, створюючи повноцінні профілі користувачів, аналогічно до того, як це роблять дата-брокери.

Як користувачам захистити власні дані

Повністю уникнути взаємодії зі штучним інтелектом сьогодні складно, адже технології інтегрують навіть у звичайний пошук Google. Проте користувачі можуть суттєво зменшити ризики. Для цього варто обирати платформи з високим рівнем захисту та обов'язково вимикати в налаштуваннях дозвіл на використання запитів для навчання алгоритмів.

Перед відправкою будь-якого тексту у чат-бот необхідно зважити, чи не містить він чутливої інформації. Медичні діагнози, приватні відомості чи будь-які дані, які не варто бачити у відкритому доступі, краще не передавати штучному інтелекту.

Нагадаємо, ми також детально розповідали про те, що багато людей досі зливають особисту інформацію штучному інтелекту, а також дали кілька порад щодо того, чим ділитися не варто.