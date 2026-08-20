Как проводилось исследование

В период с 15 июня по 6 июля аналитики изучали как сами приложения, например, Claude или Gemini, так и их разработчиков, среди которых Microsoft, Google, Meta, Anthropic и OpenAI. Исследователи сформулировали 11 критериев проверки, разделенных на три группы, пишет PCMag.

Они оценивали, используют ли сервисы входные запросы для обучения моделей, насколько прозрачны политики конфиденциальности и создают ли платформы персональные профили пользователей для таргетированной рекламы.

За каждое нарушение чат-бот получал штрафные баллы. В результате, чем ниже итоговая оценка, тем безопаснее сервис.

Какие чат-боты оказались в верхней и нижней частях рейтинга

По результатам исследования наименее навязчивыми оказались сервисы Vibe от Mistral AI и ChatGPT от OpenAI. В частности, ChatGPT получил высокую оценку за понятность и прозрачность правил использования данных.

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На противоположном конце списка оказался Copilot от Microsoft, который набрал наибольшее количество штрафных баллов за прямую обработку персонализированной информации. Рядом с ним расположились Meta AI и Kimi от Moonshot AI. Разработчики этих трех продуктов не смогли предоставить четких правил конфиденциальности в отношении деятельности больших языковых моделей. Кроме того, Kimi получил максимальное количество штрафных баллов за использование данных пользователей для обучения систем.

В средней группе по безопасности оказались Claude, DeepSeek, Gemini от Google, Grok от xAI, Perplexity, Pi от Inflection AI, Qwen от Alibaba и Z.ai.

Какие риски выявили в правилах использования

Отчет Incogni объемом более двух десятков страниц содержит несколько тревожных фактов. Большинство сервисов, в том числе ChatGPT, Claude, Copilot, DeepSeek, Grok, Perplexity, Pi и Vibe, предлагают переключатель, который отключает использование диалогов для обучения моделей в будущем.

В Gemini такая функция также есть, но ее активация одновременно лишает чат-бота возможности запоминать предыдущие разговоры. Платформа Z.ai вообще не предоставляет опции отказа, а Meta, Moonshot AI и Qwen декларируют такую возможность лишь формально, затрудняя к ней доступ.

Эксперты отмечают, что отказ действует только на будущие запросы, тогда как удалить уже сохраненную информацию из базы знаний искусственного интеллекта невозможно. Даже в специальном центре конфиденциальности ChatGPT функция удаления лишь пытается предотвратить появление данных в будущих ответах, но не удаляет их полностью из самой системы.

Сервисы Copilot, Meta AI, Inflection AI и Perplexity AI также подверглись критике за использование информации пользователей для прогнозирования поведения и предпочтений. Платформы Microsoft и Meta сопоставляют входные запросы с данными, собранными из интернета и социальных сетей, создавая полноценные профили пользователей, аналогично тому, как это делают дата-брокеры.

Как пользователям защитить свои данные

Полностью избежать взаимодействия с искусственным интеллектом сегодня сложно, ведь технологии интегрируются даже в обычный поиск Google. Однако пользователи могут существенно снизить риски. Для этого следует выбирать платформы с высоким уровнем защиты и обязательно отключать в настройках разрешение на использование запросов для обучения алгоритмов.

Перед отправкой любого текста в чат-бот необходимо убедиться, не содержит ли он конфиденциальной информации. Медицинские диагнозы, личные сведения или любые данные, которые не должны попадать в открытый доступ, лучше не передавать искусственному интеллекту.

Напомним, мы также подробно рассказывали о том, что многие люди до сих пор передают личную информацию искусственному интеллекту, а также дали несколько советов о том, чем не стоит делиться.