Ціна стабільного зв'язку: як Київстар готує мережу до зими та чому важлива участь абонентів

Чергові удари по енергетичній інфраструктурі змушують український бізнес знову адаптуватися до екстремальних умов роботи. Попри складну ситуацію, телеком-галузь демонструє вищий рівень стійкості порівняно з першими воєнними зимами. Проте навіть багатомільярдні інвестиції в автономність не завжди гарантують ідеальний доступ до мережі, адже стабільність зв’язку тепер залежить не лише від оператора.

Чи витримає мережа тривалі відключення?

Ключовим питанням для мільйонів користувачів лишається надійність мобільного зв'язку та інтернету в умовах нестабільного енергопостачання. За словами топменеджменту компанії "Київстар", інфраструктура, яку розбудовували протягом останніх двох років, демонструє високу ефективність, хоча загальна ситуація залишається напруженою, пише 24 Канал.

Статистика свідчить про масштаб викликів: із понад 16 тисяч сайтів по всій країні тисячі можуть одночасно залишатися без централізованого електроживлення. Проте завдяки акумуляторним ресурсам та генераторам кількість об'єктів, що реально випадають з ефіру, вимірюється лише сотнями.

Олександр Комаров, CEO Київстару, зазначає, що на національному чи регіональному рівнях система працює стабільно, однак точкові проблеми неминучі. Абоненти можуть відчувати погіршення якості зв'язку в конкретних локаціях, де обладнання вичерпало ресурс автономності або виникли технічні збої.

За кожним працюючим генератором стоїть складна логістика. Оператору доводиться постійно переміщувати технічні бригади між областями для обслуговування та заправки обладнання. Це вимагає значних людських ресурсів, адже мережа покриває всю територію України.

Що з домашнім інтернетом?

Окремої уваги заслуговує ситуація з фіксованим інтернетом. Компанія використовує технології FTTP та GPON, встановивши у багатоквартирних будинках близько 90 тисяч комутаторів. Це обладнання забезпечене джерелами безперебійного живлення. Проте тут виникає проблема: магістраль працює, а інтернету в квартирі немає.

Керівник Київстару наголошує, що слабкою ланкою лишається кінцеве обладнання споживача. Коли зникає електроенергія, домашні Wi-Fi роутери вимикаються, і абоненти масово переходять на мобільний інтернет. Це створює пікові навантаження на мобільні вежі, які й так працюють в аварійному режимі живлення.

За оцінками компанії, лише від 1% до 20% користувачів (залежно від регіону) подбали про резервне живлення для своїх роутерів.

Забезпечення енергостійкості вимагає колосальних фінансових вливань. За три квартали інвестиції в енергетичну безпеку перевищили 3,5 мільярда гривень. Такий перерозподіл ресурсів впливає на плани розвитку: компанія змушена жертвувати темпами будівництва нових об'єктів заради підтримки життєдіяльності наявної мережі. Тож зараз пріоритетом номер один, каже Комаров, лишається стабільність сервісу, а не розширення покриття.