Роботаксі Tesla в'їхало в огорожу, поки компанія розказує про бездоганний показник безпеки

У США безпілотне авто Tesla врізалося в пластикові стовпчики прямо під час перевезення пасажира. Конфуз трапився саме тоді, коли компанія готується вивести на суспільні дороги свої нові роботаксі Cybercab без керма та педалей.

Нова аварія Tesla

Пасажир безпілотного таксі Tesla в Остіні, штат Техас, зняв на відео, як автомобіль раптово врізався в пластикову огорожу. Як повідомляє TechRadar, машина без водія безпеки не змогла правильно зорієнтуватися біля розширення бордюру.

Авто кілька разів повертало, здавало назад, а потім поїхало просто крізь пластикові стовпчики, збивши їх із глухим звуком.

Воно врізалося в них, воно врізалося в них,

– вигукував шокований пасажир безпілотного автомобіля.

Користувачі соцмереж швидко визначили місце події за будівлею клініки Texas Orthopedics, яка потрапила в кадр. За даними Google Maps, пластикові обмежувачі стоять на цьому перехресті щонайменше з лютого 2024 року. Це вказує на проблему з картографією або обробкою даних у реальному часі.

Що відомо про заяви Tesla щодо безпеки?

Цей випадок ставить під сумнів публічні заяви керівництва автовиробника. Під час звітної конференції за другий квартал компанія запевнила інвесторів у надійності своїх технологій.

Програма Robotaxi має бездоганні показники безпеки з нулем помітних інцидентів,

– сказав раніше віцепрезидент Tesla з питань штучного інтелекту Ашок Еллусвамі.

За даними компанії, її роботаксі вже проїхали понад 611 549 кілометрів. Для порівняння, головний конкурент Waymo вже здолав понад 354 мільйони кілометрів у повністю безпілотному режимі.

Tesla готує Cybercab до доріг загального користування

На відміну від Waymo, Tesla відмовилася від дорогих лідарів та детальних високоточних карт. Замість цього система покладається на камери високої чіткості, сенсори та обчислювальну потужність бортового комп'ютера, який ухвалює рішення безпосередньо під час руху.

За інформацією The Next Web, незабаром Tesla планує розпочати випробування автономного Cybercab на дорогах загального користування. Автовиробник створив цей автомобіль без традиційних педалей та керма, тому весь процес керування покладено на комп'ютерні системи.