Новая авария Tesla

Пассажир беспилотного такси Tesla в Остине, штат Техас, снял на видео, как автомобиль внезапно врезался в пластиковое ограждение. Как сообщает TechRadar, машина без водителя-безопасника не смогла правильно сориентироваться у расширения бордюра.

Автомобиль несколько раз поворачивал, сдавал назад, а затем проехал прямо сквозь пластиковые столбики, сбив их с глухим звуком.

"Оно врезалось в них, оно врезалось в них",

– воскликнул потрясенный пассажир беспилотного автомобиля.

Пользователи соцсетей быстро определили место происшествия – это было возле здания клиники Texas Orthopedics, которая попала в кадр. По данным Google Maps, пластиковые ограждения стоят на этом перекрестке как минимум с февраля 2024 года. Это указывает на проблему с картографией или обработкой данных в реальном времени.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что известно о заявлениях Tesla относительно безопасности?

Этот случай ставит под сомнение публичные заявления руководства автопроизводителя. Во время отчетной конференции за второй квартал компания заверила инвесторов в надежности своих технологий.

Программа Robotaxi имеет безупречные показатели безопасности с нулевым количеством заметных инцидентов,

– сказал ранее вице-президент Tesla по искусственному интеллекту Ашок Эллусвами.

По данным компании, ее роботакси уже проехали более 611 549 километров. Для сравнения: главный конкурент Waymo уже преодолел более 354 миллионов километров в полностью беспилотном режиме.

Tesla готовит Cybercab к выходу на общественные дороги

В отличие от Waymo, Tesla отказалась от дорогостоящих лидаров и подробных высокоточных карт. Вместо этого система полагается на камеры высокой четкости, датчики и вычислительную мощность бортового компьютера, который принимает решения непосредственно во время движения.

По информации The Next Web, в ближайшее время Tesla планирует начать испытания автономного Cybercab на дорогах общего пользования. Автопроизводитель создал этот автомобиль без традиционных педалей и руля, поэтому весь процесс управления возложен на компьютерные системы.