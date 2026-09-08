У Польщі зграя роботів влаштувала мітинг проти штучного інтелекту

У Варшаві відбулася безпрецедентна акція: близько 30 роботів вивели на справжній мітинг під будівлею польського міністерства цифровізації. Залізні протестувальники вимагали негайного втручання влади та регулювання розвитку технологій, які загрожують позбавити мільйони людей роботи.

Залізний марш за людські права

Незвичайні активісти, серед яких були як двоногі гуманоїди, так і чотириногі собаки-роботи, марширували колом, розмахували прапорами та транслювали заклики через гучномовці. Вони скандували гасла про захист робочих місць і закликали урядовців негайно ухвалити жорсткі правила для розробників, пише Tech Xplore.

Роботи на протесті: дивіться відео

Robots protest in Warsaw to call for improved AI regulation



Around 30 robots march, wave flags and chant slogans outside Poland's digital affairs ministry in Warsaw as part of a demonstration organized by the "Democratism" initiative. The group says it wants to spark debate on… pic.twitter.com/FwT5OFNFFW — The Manila Times (@TheManilaTimes) September 7, 2026

Організатором цієї неординарної події стала ініціатива Democratism. Головна мета активістів полягає в тому, щоб спровокувати широку суспільну дискусію щодо впливу штучного інтелекту та загальної роботизації на ринок праці. На їхню думку, загроза безробіття через технологічний прогрес стає дедалі реальнішою.

Присутні тут роботи мають показати, що ця технологія вже є реальністю,

– озвучив один із гуманоїдних роботів Agibot A3.

Автор ініціативи Гжегож Куліс, який раніше працював у Раді з питань ринку праці при Міністерстві сім'ї, праці та соціальної політики Польщі, а зараз очолює кадрове агентство та обіймає посаду директора з інформаційних технологій у робототехнічній компанії, висловив серйозне занепокоєння. Він вважає, що зволікання з регулюванням галузі призведе до катастрофічних наслідків.

Ми особливо хочемо звернутися до проблеми потенційної заміни людей як людиноподібними роботами, так і штучним інтелектом у когнітивній праці,

– заявив організатор протесту Гжегож Куліс.

Robots protest rampant AI in Polandhttps://t.co/vIcddbKnWR pic.twitter.com/B41b63WKS2 — Vanguard Newspapers (@vanguardngrnews) September 7, 2026

Реакція влади та перші кроки до контролю

Незвичайний мітинг привернув увагу не лише перехожих, а й польського уряду. Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський особисто відвідав акцію та поспілкувався з організаторами. Урядовець погодився, що неконтрольовані моделі штучного інтелекту, які розробники вбудовують у гуманоїдні машини, створюють величезні виклики для суспільства в міру розвитку робототехніки. Організатори також зазначили, що відчувають відповідальність за інформування людей про швидкі технологічні зміни, які їх особисто лякають.

Around 30 robots marched through Warsaw on Monday, waving flags and 'chanting' slogans as part of an unusual protest calling for greater regulation of artificial intelligence and protections for workers threatened by automation.

️ https://t.co/390y3Z9X9n pic.twitter.com/2YndnutMjf — AFP News Agency (@AFP) September 7, 2026

Попри побоювання громадськості, Польща вже робить кроки для врегулювання ситуації. Нещодавно президент країни Кароль Навроцький підписав закон, який втілює в життя європейський Акт про штучний інтелект. Цей документ передбачає створення спеціального національного органу, який контролюватиме дотримання правил і стандартів безпеки в країні.