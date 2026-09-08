Железный марш за права человека

Необычные активисты, среди которых были как двуногие гуманоиды, так и четвероногие собаки-роботы, маршировали по кругу, размахивали флагами и транслировали призывы через громкоговорители. Они скандировали лозунги о защите рабочих мест и призывали правительственных чиновников немедленно принять жесткие правила для разработчиков, пишет Tech Xplore.

Роботы на протесте: смотрите видео

Организатором этого неординарного мероприятия стала инициатива Democratism. Главная цель активистов заключается в том, чтобы спровоцировать широкую общественную дискуссию о влиянии искусственного интеллекта и общей роботизации на рынок труда. По их мнению, угроза безработицы из-за технологического прогресса становится все более реальной.

Присутствующие здесь роботы должны показать, что эта технология уже стала реальностью,

– заявил один из гуманоидных роботов Agibot A3.

Автор инициативы Гжегож Кулис, ранее работавший в Раде по вопросам рынка труда при Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши, а сейчас возглавляет кадровое агентство и занимает должность директора по информационным технологиям в робототехнической компании, выразил серьезную обеспокоенность. Он считает, что промедление с регулированием отрасли приведет к катастрофическим последствиям.

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Мы особенно хотим обратить внимание на проблему потенциальной замены людей как человекоподобными роботами, так и искусственным интеллектом в когнитивном труде,

– заявил организатор протеста Гжегож Кулис.

Реакция властей и первые шаги по контролю

Необычный митинг привлек внимание не только прохожих, но и польского правительства. Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский лично посетил акцию и пообщался с организаторами. Чиновник согласился с тем, что неконтролируемые модели искусственного интеллекта, которые разработчики встраивают в гуманоидные машины, создают огромные вызовы для общества по мере развития робототехники. Организаторы также отметили, что чувствуют ответственность за информирование людей о быстрых технологических изменениях, которые их лично пугают.

Несмотря на опасения общественности, Польша уже предпринимает шаги по урегулированию ситуации. Недавно президент страны Кароль Навроцкий подписал закон, который воплощает в жизнь европейский Акт об искусственном интеллекте. Этот документ предусматривает создание специального национального органа, который будет контролировать соблюдение правил и стандартов безопасности в стране.