Російські хакери паралізували сайт парламенту Норвегії через допомогу Україні

Норвезький парламент, відомий як Стортинг, зазнав кібератаки, яка вивела з ладу офіційні вебресурси та сервери установи. За інцидентом стоять проросійські хакери, які вирішили помститися країні за підписання угоди про оборонну співпрацю з Україною.

Наслідки атаки

Кібератака розпочалася у понеділок пополудні, коли зловмисники штучно перевантажили інфраструктуру Стортингу за допомогою масованого трафіку. Як повідомляє видання RMF24, це призвело до масштабних збоїв у роботі серверів і зупинило функціонування офіційного сайту парламенту.

Фахівці намагалися відновити роботу ресурсів протягом усього наступного дня.

Парламент усе ще має проблеми зі своїми вебсторінками, і ми надалі вживаємо заходів для стабілізації системи,

– прокоментував керівник IT-відділу Стортингу Б'ярне Естбю.

Мотиви хакерів та помста за підтримку України

Відповідальність за хакерський напад відкрито взяло на себе проросійське угруповання Server Killers. Наприкінці серпня зловмисники оголосили у своєму Telegram-каналі кібервійну Норвегії. Вони відкрили новий фронт у цифровому просторі, щоб помститися за угоду про оборонну співпрацю, яку Норвегія та Україна підписали 23 серпня.

Історія кібернападів на норвезький парламент

Це вже не перший подібний інцидент у історії норвезького законодавчого органу. Майже рівно шість років тому, у серпні 2020 року, Стортинг також постраждав від дій кіберзлочинців.

Тоді хакери зламали частину електронних поштових скриньок депутатів і працівників парламенту та викрали особисті дані, банківську інформацію й документи щодо парламентської діяльності. Норвезька контррозвідка PST згодом пов'язала той напад із хакерським угрупованням Fancy Bear, яке працює на російську військову розвідку ГРУ.