У небі Норвегії помітили рідкісні рожеві полярні сяйва: приголомшливі фото

9 листопада 2022 , 12:13
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Джерело:

Live Science

Сонячна буря зробила діру в магнітосфері Землі, викликавши надзвичайно рідкісне рожеве світіння. Високоенергетичні сонячні частинки проникли в атмосферу глибше, ніж зазвичай.

Приголомшливе світлове шоу пощастило побачити 3 листопада туристичній групі на чолі з Маркусом Варіком, гідом з компанії Greenlander. Яскраві полярні сяйва з'явилися поблизу Тромсе в Норвегії близько шостої вечора за місцевим часом і тривали всього дві хвилини.

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Деталі

В той самий час учені виявили невеликий пролом у магнітному полі Землі. Він дозволив високоенергетичним сонячним частинкам проникнути в атмосферу глибше, ніж зазвичай – це й викликало незвичайні кольорові вогні.

Це були найсильніші рожеві полярні сяйва, які я бачив за більш ніж десятиліття роботи,
– сказав Маркус Варік.


Рожеве полярне сяйво / Фото Markus Varik/Greenlander

За словами Варіка, тієї ночі навіть звичайне зелене полярне сяйво було сильнішим.


Полярне сяйво / Фото Markus Varik/Greenlander​

Що таке полярні сяйва та як вони утворюються

  • Полярні сяйва утворюються, коли потоки високоенергетичних заряджених частинок, сонячний вітер, проходять навколо магнітосфери.
  • Магнітне поле планети захищає нас від космічного випромінювання, але щит слабший на Північному і Південному полюсах, що дозволяє сонячному вітру проникати в атмосферу – зазвичай на висоті від 100 до 300 кілометрів над поверхнею Землі.
  • Коли сонячні частинки проходять через атмосферу, вони нагрівають гази – ті потім яскраво світяться в нічному небі.
  • Полярні сяйва найчастіше зелені, тому що атоми кисню, яких багато в тій частині атмосфери, куди зазвичай досягає сонячний вітер, випромінюють цей відтінок під час взаємодії.

Під час нещодавньої сонячної бурі тріщина в магнітосфері Землі дозволила сонячному вітру проникнути нижче 100 кілометрів, де найпоширенішим газом є азот. У результаті полярні сяйва випускали неоново-рожеве світіння.


Рожеве полярне сяйво / Фото Markus Varik/Greenlander

Діра в магнітосфері закрилася приблизно через 6 годин.

Прямо зараз наше Сонце прямує до піку своєї активності, якого очікують у 2025 році. Найближчим часом на нас чекають дедалі частіші й потужніші магнітні бурі та ще більше полярних сяйв.

 

Автор: Олександр Гайдамашко