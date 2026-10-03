Як короткі відео руйнують наш мозок, а скролінг викликає ще більшу нудьгу

Наш фокус уваги перед екранами скоротився з двох з половиною хвилин до мізерних 40 секунд. Науковці попереджають про поширення феномену brain rot, через який нескінченний скролінг коротких відео погіршує пам'ять, знижує концентрацію та буквально позбавляє нас здатності сприймати довгі тексти.

Чому ми більше не можемо утримувати увагу

Ще у 2004 році люди могли утримувати увагу на екранному контенті протягом 2,5 хвилини. Про це свідчать дослідження, які провела професорка інформатики Каліфорнійського університету в Ірвайні Ґлорія Марк у своїй книзі про відновлення здатності до концентрації. Сьогодні ж цей показник ледь перевищує 40 секунд, пише 24 Канал.

Смартфон перетворився на невід'ємну частину людини: ми беремо його із собою навіть до ванної кімнати. За даними міжнародної кампанії "Лютий без мобільного", у середньому люди по всьому світу перевіряють свої гаджети близько 221 разу на день. Наслідки не забарилися: забудькуватість, втрата концентрації та дуже низький поріг нудьги. Усе це описує термін brain rot, або "розумовий занепад" – погіршення когнітивних здібностей через надмірне споживання швидкого та неякісного цифрового контенту.

Як короткі відео змінюють роботу нашого мозку

Проблема загострилася з появою коротких відеороликів, які у 2014 році популяризувала платформа Musical.ly, після чого формат підхопили TikTok, Instagram і YouTube. Швидка зміна відео змушує мозок обробляти величезну кількість стимулів за декілька хвилин: рух, музику, танці та постійні кадри. Це створює найсильнішу залежність, оскільки контент споживається миттєво.

Масштабний аналіз, опублікований у вересні 2025 року та заснований на даних 98 299 учасників з 71 дослідження, показав, що часте переглядання коротких відео пов'язане з погіршенням когнітивних функцій, ослабленням уваги, підвищеним рівнем стресу та погіршенням ментального здоров'я. Інша робота, оприлюднена в січні 2026 року, підтверджує, що найбільше від такого споживання страждає самоконтроль, а також пам'ять і процес ухвалення рішень. Найвразливішими виявилися люди з розладом дефіциту уваги та гіперактивності, схильністю до нудьги чи пригніченим настроєм.

Чому нескінченний скролінг робить нас сумнішими

Підлітки віком 15 – 16 років проводять у соціальних мережах у середньому 77 хвилин щодня – це на 15 хвилин більше за світовий показник і на 15 відсотків перевищує дані за 2025 рік. Нещодавній звіт PISA показав падіння навичок читання серед іспанських школярів на 23 пункти, адже молоді важко концентруватися на довгих текстах.

Водночас людство втратило здатність просто нудьгувати у черзі чи ліфті. Хоча з еволюційної точки зору нудьга дає сигнал змінювати діяльність, спроба заглушити її смартфоном робить тільки гірше. Дослідження Американської психологічної асоціації 2024 року, де вивчили поведінку 1 200 осіб у 7 експериментах, довело: безперервний скролінг створює вищий рівень нудьги та менше задоволення, ніж перегляд одного 10-хвилинного відео. Тож автоматичне гортання стрічки позбавляє нас радості й виснажує мозок.