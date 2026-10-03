Чому ми більше не можемо утримувати увагу

Ще у 2004 році люди могли утримувати увагу на екранному контенті протягом 2,5 хвилини. Про це свідчать дослідження, які провела професорка інформатики Каліфорнійського університету в Ірвайні Ґлорія Марк у своїй книзі про відновлення здатності до концентрації. Сьогодні ж цей показник ледь перевищує 40 секунд, пише 24 Канал.

Смартфон перетворився на невід'ємну частину людини: ми беремо його із собою навіть до ванної кімнати. За даними міжнародної кампанії "Лютий без мобільного", у середньому люди по всьому світу перевіряють свої гаджети близько 221 разу на день. Наслідки не забарилися: забудькуватість, втрата концентрації та дуже низький поріг нудьги. Усе це описує термін brain rot, або "розумовий занепад" – погіршення когнітивних здібностей через надмірне споживання швидкого та неякісного цифрового контенту.

Як короткі відео змінюють роботу нашого мозку

Проблема загострилася з появою коротких відеороликів, які у 2014 році популяризувала платформа Musical.ly, після чого формат підхопили TikTok, Instagram і YouTube. Швидка зміна відео змушує мозок обробляти величезну кількість стимулів за декілька хвилин: рух, музику, танці та постійні кадри. Це створює найсильнішу залежність, оскільки контент споживається миттєво.

Масштабний аналіз, опублікований у вересні 2025 року та заснований на даних 98 299 учасників з 71 дослідження, показав, що часте переглядання коротких відео пов'язане з погіршенням когнітивних функцій, ослабленням уваги, підвищеним рівнем стресу та погіршенням ментального здоров'я. Інша робота, оприлюднена в січні 2026 року, підтверджує, що найбільше від такого споживання страждає самоконтроль, а також пам'ять і процес ухвалення рішень. Найвразливішими виявилися люди з розладом дефіциту уваги та гіперактивності, схильністю до нудьги чи пригніченим настроєм.

Чому нескінченний скролінг робить нас сумнішими

Підлітки віком 15 – 16 років проводять у соціальних мережах у середньому 77 хвилин щодня – це на 15 хвилин більше за світовий показник і на 15 відсотків перевищує дані за 2025 рік. Нещодавній звіт PISA показав падіння навичок читання серед іспанських школярів на 23 пункти, адже молоді важко концентруватися на довгих текстах.

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Водночас людство втратило здатність просто нудьгувати у черзі чи ліфті. Хоча з еволюційної точки зору нудьга дає сигнал змінювати діяльність, спроба заглушити її смартфоном робить тільки гірше. Дослідження Американської психологічної асоціації 2024 року, де вивчили поведінку 1 200 осіб у 7 експериментах, довело: безперервний скролінг створює вищий рівень нудьги та менше задоволення, ніж перегляд одного 10-хвилинного відео. Тож автоматичне гортання стрічки позбавляє нас радості й виснажує мозок.