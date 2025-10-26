OpenAI не всесилен: 5 вещей, которые никогда не стоит спрашивать в ChatGPT

ChatGPT может быть незаменимым помощником в работе с текстами или идеями, но не во всем. Когда речь идет о здоровье, финансах или конфиденциальной информации, советы ИИ могут не просто оказаться ложными, но и привести к опасным последствиям. Эксперты назвали пять ситуаций, в которых ChatGPT лучше не доверять.

ChatGPT умеет убедительно формулировать ответы, даже если они абсолютно неправильные. Это может быть безвредно при написании стихов или описаний товаров, но опасно, когда речь идет о серьезных решениях. 24 Канал со ссылкой на Cnet рассказывает о пяти сферах, в которых искусственный интеллект не стоит использовать в качестве советчика.

Когда ChatGPT лучше не спрашивать: пять рискованных тем

Медицинские диагнозы

ИИ не заменит врача. Если ввести симптомы, ChatGPT может выдать как обычное обезвоживание, так и рак. Автор статьи признается: он проверил в чате причину уплотнения на груди - и получил "подозрение на рак", тогда как врач установил безопасный диагноз: липома. ChatGPT может помочь подготовить вопросы для консультации, но не способен провести обследование или назначить анализы.

Советы по психическому здоровью

Как пишет Techradar, ChatGPT не заменяет психотерапевта. Он может предложить техники самоуспокоения, но не способен почувствовать эмоциональное состояние, выявить тревожные сигналы или оказать настоящую поддержку. Человек-терапевт имеет профессиональную подготовку и юридическую ответственность, тогда как ИИ лишь имитирует эмпатию. В критических случаях нужна помощь специалиста, а не чат-бота.

Решение в опасных ситуациях

Если срабатывает сигнализация угарного газа или дым, ChatGPT - не тот, к кому следует обращаться. Он не почувствует запаха, не оценит риск и не вызовет спасателей. В чрезвычайных ситуациях каждая секунда важна, и обращение к ИИ лишь отвлекает от реальных действий.

Финансовые и налоговые советы

ИИ может объяснить, что такое ETF, но не знает вашей финансовой ситуации, налогового статуса или рисковых приоритетов. Его данные могут быть устаревшими, а советы - неточными. Некоторые пользователи даже пытаются составить налоговую декларацию через ChatGPT, однако это может обернуться штрафами. Кроме того, введение финансовых данных в чат рискует вашей конфиденциальностью.

Работа с конфиденциальной информацией

Никогда не вставляйте в ChatGPT документы под NDA, договоры с клиентами, медицинские записи или другие материалы, подпадающие под законы вроде GDPR или HIPAA. Введенная информация попадает на сторонние серверы и может использоваться для дальнейшего обучения моделей. Это касается даже копий паспортов или налоговых документов. Если вы не готовы опубликовать это в открытом чате, не стоит вводить и здесь.