Какие обновления получит ChatGPT Atlas?

Менее чем через два дня после запуска нового веб-браузера ChatGPT Atlas, который должен стать конкурентом для Google Chrome, руководитель проекта Адам Фрай рассказал о предстоящих нововведениях. По его словам, команда активно работает над улучшением продукта, реагируя на отзывы первых пользователей, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Смотрите также OpenAI представила свой браузер Atlas – что он умеет

В ближайшие недели браузер получит функции, привычные для многих популярных аналогов. Среди них – создание нескольких профилей пользователей, группировка вкладок и опциональный блокировщик рекламы.

Также планируется расширить меню закладок и добавить новые комбинации клавиш для упрощения навигации.

Кроме этого, разработчики добавят возможность автоматически восстанавливать закрепленные вкладки после перезапуска и копировать текст непосредственно с боковой панели, что было одним из самых частых запросов.

Значительные изменения коснутся и ключевых функций, базирующихся на искусственном интеллекте. Например, встроенный ИИ-агент, доступен пока только для подписчиков ChatGPT Plus и Pro, будет работать быстрее. Его функция паузы станет надежнее, а интеграция с такими сервисами, как Google Drive и облачная версия Excel, улучшится.

Боковая панель с чат-ботом, которая позволяет взаимодействовать с искусственным интеллектом, не покидая текущей страницы, также будет обновлена, пишет Digit. Она получит измененный интерфейс, который упростит управление проектами и переключение между различными моделями ИИ.

Сам браузер Atlas позиционируется как инструмент, превращающий вебсерфинг в интерактивный разговор, где встроенный ассистент помогает анализировать информацию, сравнивать товары и выполнять другие задачи. Функция "памяти" позволяет браузеру запоминать контекст из посещенных сайтов для предоставления более релевантных ответов. Для решения проблем совместимости OpenAI также начала сотрудничество с сервисом 1Password.

Напомним, ранее мы рассказывали об уязвимости ИИ-браузеров на примере Comet от Perplexity. Он может стать жертвой мошенников, что подвергает опасности персональные данные и финансы пользователей. Исследование показало, что агентские ИИ-браузеры легко поддаются фишингу и другим видам мошенничества, а также не способны распознать поддельные сайты или фишинговые письма. Кроме того, они чрезвычайно уязвимы к так называемой инъекции промпута. Уже есть свидетельства о том, что новый браузер OpenAI имеет те же самые проблемы.